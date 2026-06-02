Hotel Gołębiewski: kiedy otwarcie obiektu?

Jeszcze niedawno informowaliśmy, że oficjalne otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie będzie miało miejsce 26 czerwca 2026 roku. Te plany okazały się jednak zmienne - obiekt poinformował z początkiem miesiąca na mediach społecznościowych, iż wielkie otwarcie zostanie przyspieszone! Pierwsi goście do hotelu Gołębiewski będą mogli pojechać już od 10 czerwca, więc za chwilę.

W ostatnich tygodniach pracowaliśmy nad możliwością wcześniejszego udostępnienia pobytów w Gołębiewski Pobierowo. Dzięki finalizacji kolejnych etapów przygotowań obiektu możemy dziś otworzyć nowe terminy rozpoczynające się od 10.06.2026. - czytamy w oficjalnym komunikacie hotelu na Facebooku.

Skąd zmiana decyzji? Okazuje się, że od samego początku zainteresowanie rezerwacjami było ogromne, a telefony na recepcji nie milkły. Właściciele zrobili więc co w ich mocy, aby uruchomić szybsze pobyty dla gości.

Decyzję o wcześniejszym udostępnieniu terminów podjęliśmy w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie pierwszym sezonem działalności oraz liczne pytania gości o możliwość wcześniejszego pobytu - czytamy w oficjalnym komunikacie hotelu na Facebooku.

Gołębiewski w Pobierowie. Ile kosztuje noc?

Nowy termin otwarcia sprawił, że wiele osób będzie chciało skorzystać z pobytów. Na ten moment 2 noce dla 2 osób dorosłych od 10 do 12 czerwca to koszt 2 429,16 zł w opcji, w której wpłacamy zadatek w wysokości 90 proc. Nieco drożej jest, gdy zadatek wynosi 30 proc. - wówczas musimy zapłacić 2 612 zł. Za taką cenę mamy już śniadania oraz obiad lub kolację w restauracji bufetowej.

Gołębiewski Pobierowo. Atrakcje w hotelu dla gości

Na gości Hotelu Gołębiewski w Pobierowie czekać będzie rozbudowana strefa rekreacyjna, której sercem ma być park wodny Tropikana. W kompleksie znajdą się całoroczne baseny wewnętrzne i zewnętrzne, zjeżdżalnie wodne, jacuzzi, sauny oraz strefy relaksu. Latem do dyspozycji odwiedzających oddany zostanie także ogromny zewnętrzny basen z tarasem do wypoczynku.

Resort stawia również na ofertę dla rodzin. Zaplanowano sale zabaw, animacje dla dzieci oraz liczne atrakcje pozwalające aktywnie spędzać czas niezależnie od pogody. Dodatkowym atutem ma być bezpośredni dostęp do plaży oraz położenie w sąsiedztwie nadmorskiego lasu, co umożliwi korzystanie zarówno z hotelowych atrakcji, jak i uroków Bałtyku.

