Autokar ruszył... sam? Zaskakująca sytuacja w centrum miasta. Internauci w szoku

Autobus nagle ruszył

Zdarzenie miało miejsce w centrum Szczecina, w rejonie Parku Żeromskiego. Na nagraniu opublikowanym na profilu polskie_koleje widać, że autokar nabiera prędkości, bezwładnie przejeżdża przez poprzeczną ulicę i dopiero drzewo zatrzymuje jego „samodzielną” jazdę. Wszystko trwało zaledwie kilka sekund.

Drzewo uratowało sytuację

Gdyby nie rosnące tuż przy drodze drzewo, mogłoby dojść do bardziej niebezpiecznej, a nawet tragicznej w skutkach sytuacji. Na nagraniu widać, że w pobliżu nie było nikogo, kto mógłby w porę zareagować lub - przy gorszym scenariuszu mógłby znaleźć się na drodze toczącego się pojazdu. Nie przejeżdżał też żaden samochód, więc nie doszło do kolizji.

Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale sytuacja wyglądała naprawdę groźnie.

Nie wiadomo, czy zawiódł hamulec ręczny, czy pojazd nie został prawidłowo zabezpieczony. Jedno jest pewne: nagranie robi wrażenie.

Internet komentuje: „Autobus autonomiczny”

Pod filmem pojawiły się tysiące reakcji. Internauci jak zwykle nie zawiedli — humor miesza się z niedowierzaniem.

Najciekawsze komentarze:

„To jest tak zwana technologia 'jeździ sam'” „Autonomiczny autobus” „Parking automatique” „Słabo płacą to autobus sam musi jeździć” „To jest nowoczesny autobus który sam parkuje i jeździ po mieście”

Nagranie hitem sieci

Film w krótkim czasie zdobył ponad pół miliona wyświetleń na TikToku. Internauci prześcigają się w memach i żartach, a sytuacja — choć groźna — stała się jednym z najpopularniejszych nagrań dnia.

