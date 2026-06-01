Autokar ruszył... sam? Zaskakująca sytuacja w centrum miasta. Internauci w szoku

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-01 20:25

Do niecodziennego incydentu doszło w Szczecinie. Na nagraniu opublikowanym na TikToku widać zaparkowany autokar stojący na lekkim wzniesieniu. Po chwili pojazd zaczyna powoli toczyć się w dół, jakby ktoś zwolnił hamulec ręczny.

Autobus sam ruszył z parkingu

i

Autor: TikTok / polskie_koleje/ Shutterstock

Autobus nagle ruszył

Zdarzenie miało miejsce w centrum Szczecina, w rejonie Parku Żeromskiego. Na nagraniu opublikowanym na profilu polskie_koleje widać, że autokar nabiera prędkości, bezwładnie przejeżdża przez poprzeczną ulicę i dopiero drzewo zatrzymuje jego „samodzielną” jazdę. Wszystko trwało zaledwie kilka sekund.

Drzewo uratowało sytuację

Gdyby nie rosnące tuż przy drodze drzewo, mogłoby dojść do bardziej niebezpiecznej, a nawet tragicznej w skutkach sytuacji. Na nagraniu widać, że w pobliżu nie było nikogo, kto mógłby w porę zareagować lub - przy gorszym scenariuszu mógłby znaleźć się na drodze toczącego się pojazdu. Nie przejeżdżał też żaden samochód, więc nie doszło do kolizji.

Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale sytuacja wyglądała naprawdę groźnie.

Nie wiadomo, czy zawiódł hamulec ręczny, czy pojazd nie został prawidłowo zabezpieczony. Jedno jest pewne: nagranie robi wrażenie.

Polecany artykuł:

Babcia z balkonikiem "złapana" na fotoradar". Internauci nie mogą przestać się …

Internet komentuje: „Autobus autonomiczny”

Pod filmem pojawiły się tysiące reakcji. Internauci jak zwykle nie zawiedli — humor miesza się z niedowierzaniem.

Najciekawsze komentarze:

„To jest tak zwana technologia 'jeździ sam'”

„Autonomiczny autobus”

„Parking automatique”

„Słabo płacą to autobus sam musi jeździć”

„To jest nowoczesny autobus który sam parkuje i jeździ po mieście”

Nagranie hitem sieci

Film w krótkim czasie zdobył ponad pół miliona wyświetleń na TikToku. Internauci prześcigają się w memach i żartach, a sytuacja — choć groźna — stała się jednym z najpopularniejszych nagrań dnia.

Dokończ te zdania. To legendy polskiego internetu!
Pytanie 1 z 10
Dokończ zdanie: Andrzeju, nie denerwuj się...
Zaparkował w centrum Szczecina. Spotkała go niemiła niespodzianka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AUTOKAR
TIKTOK