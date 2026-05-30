Jedną z najpiękniejszych europejskich stolic możesz zwiedzić za grosze! Tani patent na udaną wycieczkę

Zwiedzanie bez przepłacania

Wielu turystów zaczyna od drogich autobusów typu „hop-on hop-off” albo od komercyjnych rejsów po Dunaju. Tymczasem wcale nie trzeba wydawać fortuny, by zobaczyć najpiękniejsze miejsca w mieście. W Budapeszcie świetnie sprawdza się… zwykła komunikacja miejska, która potrafi zamienić codzienną podróż w pełnoprawną wycieczkę.

Zabytkowe tramwaje z duszą

W centrum kursują żółte, wiekowe tramwaje, które same w sobie są atrakcją. Niemal "zabytkowy" tabor, charakterystyczny stukot kół, skrzypiące zakręty — to klimat, którego nie da się podrobić. A przy okazji można zobaczyć Budapeszt z najlepszej możliwej perspektywy.

Linia nr 2 — najpiękniejsza trasa tramwajowa Europy

Prawdziwą perełką jest linia nr 2, jadąca wzdłuż Dunaju. To trasa, którą wielu podróżników uznaje za jedną z najpiękniejszych w Europie. Innymi popularnymi liniami są również m.in.: 19, 23, 47 i 49. Z okien tramwaju można podziwiać:

wzgórze Gellérta,

zamek królewski,

halę targową przy Fővám tér,

okazały parlament, który wygląda jak wyjęty z baśni.

A wszystko to za cenę zwykłego biletu.

Autor: Grzegorz Kluczyński

Ile kosztuje taka przyjemność?

Budapeszt nie zdziera z turystów. Bilety są naprawdę przystępne:

bilet dobowy — 2750 HUF, czyli ok. 30 zł,

bilet 72‑godzinny — 5750 HUF, czyli ok. 63 zł.

Za te pieniądze można jeździć tramwajami, autobusami, metrem, a nawet… statkiem.

Tramwaj wodny — rejs po Dunaju w cenie biletu

Tak, to nie żart. W ramach komunikacji miejskiej kursuje tramwaj wodny, który zatrzymuje się na kilku przystankach po obu stronach Dunaju. To idealna opcja dla tych, którzy chcą zobaczyć miasto z perspektywy rzeki, ale nie mają ochoty płacić za komercyjny rejs.

Autor: Grzegorz Kluczyński

Metro M1 — najstarsza linia na kontynencie

Na tym samym bilecie można przejechać się również linią metra M1, najstarszą linią metra w kontynentalnej Europie. Małe wagoniki, niskie perony i secesyjny wystrój stacji tworzą klimat, którego nie znajdziemy nigdzie indziej.

Dlaczego warto zwiedzać Budapeszt komunikacją miejską?

niski koszt — za kilkadziesiąt złotych można zwiedzać miasto przez kilka dni,

wysoka częstotliwość kursów — tramwaje i autobusy jeżdżą często, nawet późnym wieczorem,

pełna swoboda — wsiadasz i wysiadasz, gdzie chcesz,

autentyczność — zamiast turystycznego „plastiku” jest prawdziwe życie miasta,

widoki jak z pocztówki — szczególnie na linii nr 2 i na tramwaju wodnym.

