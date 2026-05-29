Historyczne odkrycie na ul. Emilii Plater. Fragmenty dawnego Szczecina kryły się pod asfaltem

Przedwojenna linia tramwajowa

Zanim Emilii Plater stała się jedną z głównych arterii komunikacyjnych współczesnego Grabowa, w przedwojennym Stettinie, na ówczesnej Langestraße kursowały tędy tramwaje. Przed wojną ulica była częścią trasy tramwajowej łączącej rejony stoczni z Niebuszewem. Tory biegły środkiem jezdni, a linia obsługiwała robotnicze kwartały i zakłady przemysłowe, które wówczas dominowały w tej części miasta.

Po 1945 roku torowisko szybko straciło znaczenie. Miasto, odbudowując komunikację, potrzebowało stali – szyny z Emilii Plater rozebrano, by wykorzystać je na odbudowywanej ul. Dworcowej oraz na tymczasowym moście prowadzącym na Łasztownię. To, co dziś odkryto, to zaledwie skromne resztki dawnej infrastruktury, której większość zniknęła w pierwszych latach powojennego chaosu.

To nie koniec odkryć?

Zachowane fragmenty torów pojawiły się na odcinku, gdzie prace już ruszyły. Ale nie jest wykluczone, że kolejne elementy torowiska mogą wciąż leżeć pod asfaltem na fragmentach ulicy, które dopiero czekają na rozbiórkę. Tak naprawdę nie wiadomo, czy tory zostały zdemontowane na całości ulicy, czy tylko na jej fragmentach.

Szczecin w ostatnich latach przeżył falę remontów, podczas których spod ziemi wychodziła historia. Fragmenty dawnych torowisk odkrywano m.in. na al. Wojska Polskiego, pl. Zwycięstwa czy u zbiegu ulic Druckiego-Lubeckiego i Konarskiego. Każde takie znalezisko było małym oknem w przeszłość miasta, ale dziś – gdy większość głównych ulic przeszła już modernizacje – szanse na kolejne odkrycia są coraz mniejsze.

Dlatego odsłonięcie torów na Emilii Plater może być jednym z ostatnich momentów, w którym na własne oczy możemy zobaczyć fragment dawnego Stettina.

Wielka przebudowa Emilii Plater

Odkrycie nie zatrzyma prac. Remont Emilii Plater to jedna z największych inwestycji drogowych w tej części miasta. Obejmuje:

kompletną wymianę nawierzchni,

nowe chodniki i drogi rowerowe,

przebudowę sieci podziemnych,

nowe oświetlenie i nasadzenia,

uporządkowanie miejsc postojowych, w tym budowę nowego parkingu.

Prace mają potrwać kilkanaście miesięcy, a ulica po modernizacji ma stać się wygodniejsza i bardziej przyjazna mieszkańcom.

25

QUIZ: "Poniemiecki" czy współczesny? Rozpoznajesz te budynki w Szczecinie? Pytanie 1 z 12 Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na placu Orła Białego to: przedwojenna kamienica, której podczas odbudowy pozbawiono bogatych zdobień budynek z czasów PRL, zbudowany na potrzeby państwowego przedsiębiorstwa Motozbyt Następne pytanie