Taka pełnia pojawia się raz na "ruski rok". Kiedy zobaczymy Niebieski Księżyc?

Kiedy wypada majowa pełnia?

Pełnia Księżyca w maju 2026 roku przypadnie 31 maja o godzinie 04:44 nad ranem. Właśnie wtedy tarcza Srebrnego Globu będzie w pełni oświetlona przez Słońce, tworząc spektakularny widok na niebie.

To jednak nie będzie zwykła pełnia — majowe zjawisko określane jest mianem Niebieskiego Księżyca.

Skąd wzięła się nazwa „Niebieski Księżyc”?

Choć nazwa brzmi tajemniczo, Księżyc nie zmieni koloru. Termin Blue Moon ma dwa znaczenia:

Druga pełnia w jednym miesiącu — najpopularniejsza definicja.

Dodatkowa pełnia w sezonie astronomicznym — gdy w jednym kwartale pojawiają się cztery pełnie zamiast trzech.

W 2026 roku mamy do czynienia z tą drugą sytuacją. To rzadkość, która sprawiła, że w języku angielskim powstało powiedzenie “once in a blue moon”, czyli „raz na ruski rok”.

Jak obserwować pełnię Księżyca?

To jedno z najłatwiejszych do obserwacji zjawisk astronomicznych. Nie potrzebujesz teleskopu ani lornetki — wystarczy:

miejsce z odsłoniętym horyzontem,

jak najmniej sztucznego światła,

kilka minut, by oczy przyzwyczaiły się do ciemności.

Najbardziej efektownie Księżyc wygląda nisko nad horyzontem, tuż po zachodzie Słońca 30 maja i przed świtem 31 maja. Wtedy działa tzw. złudzenie księżycowe — tarcza wydaje się większa, niż jest w rzeczywistości.

Pogoda a widoczność zjawiska

Przy obserwacji Księżyca niezwykle istotna jest pogoda. Nawet najpiękniejsza pełnia nie przebije się przez ciężkie chmury. Najlepsze warunki to:

bezchmurne lub lekko zachmurzone niebo,

niska wilgotność,

brak mgły i smogu.

Wysoka wilgotność może tworzyć efekt halo wokół Księżyca — widowiskowy, ale utrudniający obserwację szczegółów.

Wpływ pełni na samopoczucie człowieka

Choć naukowcy nie potwierdzają jednoznacznie wpływu pełni na zdrowie, wiele osób deklaruje, że w tym czasie odczuwa:

problemy ze snem,

większą drażliwość,

silniejsze emocje,

bóle głowy,

trudności z koncentracją.

Psychologowie wskazują na jaśniejsze noce, zaburzenia rytmu dobowego i efekt autosugestii. Jedno jest pewne — pełnia od wieków budzi emocje i fascynuje ludzi na całym świecie.

