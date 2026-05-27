Taka pełnia pojawia się raz na "ruski rok". Kiedy zobaczymy Niebieski Księżyc?

Grzegorz Kluczyński
2026-05-27 12:21

Zbliża się zjawisko, które od lat działa na wyobraźnię miłośników astronomii i zwykłych obserwatorów. Już wkrótce Księżyc zaprezentuje się w wyjątkowej odsłonie, a majowa noc 2026 roku może okazać się jedną z najbardziej widowiskowych w całym roku. To moment, który warto zapamiętać — i przygotować się na niego wcześniej, bo kolejna taka okazja nie trafi się szybko. Szczegóły tego niezwykłego fenomenu poznasz poniżej.

Pełnia Niebieskiego Księżyca

Kiedy wypada majowa pełnia?

Pełnia Księżyca w maju 2026 roku przypadnie 31 maja o godzinie 04:44 nad ranem. Właśnie wtedy tarcza Srebrnego Globu będzie w pełni oświetlona przez Słońce, tworząc spektakularny widok na niebie.

To jednak nie będzie zwykła pełnia — majowe zjawisko określane jest mianem Niebieskiego Księżyca.

Skąd wzięła się nazwa „Niebieski Księżyc”?

Choć nazwa brzmi tajemniczo, Księżyc nie zmieni koloru. Termin Blue Moon ma dwa znaczenia:

  • Druga pełnia w jednym miesiącu — najpopularniejsza definicja.
  • Dodatkowa pełnia w sezonie astronomicznym — gdy w jednym kwartale pojawiają się cztery pełnie zamiast trzech.

W 2026 roku mamy do czynienia z tą drugą sytuacją. To rzadkość, która sprawiła, że w języku angielskim powstało powiedzenie “once in a blue moon”, czyli „raz na ruski rok”.

Jak obserwować pełnię Księżyca?

To jedno z najłatwiejszych do obserwacji zjawisk astronomicznych. Nie potrzebujesz teleskopu ani lornetki — wystarczy:

  • miejsce z odsłoniętym horyzontem,
  • jak najmniej sztucznego światła,
  • kilka minut, by oczy przyzwyczaiły się do ciemności.

Najbardziej efektownie Księżyc wygląda nisko nad horyzontem, tuż po zachodzie Słońca 30 maja i przed świtem 31 maja. Wtedy działa tzw. złudzenie księżycowe — tarcza wydaje się większa, niż jest w rzeczywistości.

Pogoda a widoczność zjawiska

Przy obserwacji Księżyca niezwykle istotna jest pogoda. Nawet najpiękniejsza pełnia nie przebije się przez ciężkie chmury. Najlepsze warunki to:

  • bezchmurne lub lekko zachmurzone niebo,
  • niska wilgotność,
  • brak mgły i smogu.

Wysoka wilgotność może tworzyć efekt halo wokół Księżyca — widowiskowy, ale utrudniający obserwację szczegółów.

Wpływ pełni na samopoczucie człowieka

Choć naukowcy nie potwierdzają jednoznacznie wpływu pełni na zdrowie, wiele osób deklaruje, że w tym czasie odczuwa:

  • problemy ze snem,
  • większą drażliwość,
  • silniejsze emocje,
  • bóle głowy,
  • trudności z koncentracją.

Psychologowie wskazują na jaśniejsze noce, zaburzenia rytmu dobowego i efekt autosugestii. Jedno jest pewne — pełnia od wieków budzi emocje i fascynuje ludzi na całym świecie.

Pełnia Truskawkowego Księżyca
