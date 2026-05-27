Taka pełnia pojawia się raz na "ruski rok". Kiedy zobaczymy Niebieski Księżyc?

Kiedy wypada majowa pełnia?
Pełnia Księżyca w maju 2026 roku przypadnie 31 maja o godzinie 04:44 nad ranem. Właśnie wtedy tarcza Srebrnego Globu będzie w pełni oświetlona przez Słońce, tworząc spektakularny widok na niebie.
To jednak nie będzie zwykła pełnia — majowe zjawisko określane jest mianem Niebieskiego Księżyca.
Skąd wzięła się nazwa „Niebieski Księżyc”?
Choć nazwa brzmi tajemniczo, Księżyc nie zmieni koloru. Termin Blue Moon ma dwa znaczenia:
- Druga pełnia w jednym miesiącu — najpopularniejsza definicja.
- Dodatkowa pełnia w sezonie astronomicznym — gdy w jednym kwartale pojawiają się cztery pełnie zamiast trzech.
W 2026 roku mamy do czynienia z tą drugą sytuacją. To rzadkość, która sprawiła, że w języku angielskim powstało powiedzenie “once in a blue moon”, czyli „raz na ruski rok”.
Jak obserwować pełnię Księżyca?
To jedno z najłatwiejszych do obserwacji zjawisk astronomicznych. Nie potrzebujesz teleskopu ani lornetki — wystarczy:
- miejsce z odsłoniętym horyzontem,
- jak najmniej sztucznego światła,
- kilka minut, by oczy przyzwyczaiły się do ciemności.
Najbardziej efektownie Księżyc wygląda nisko nad horyzontem, tuż po zachodzie Słońca 30 maja i przed świtem 31 maja. Wtedy działa tzw. złudzenie księżycowe — tarcza wydaje się większa, niż jest w rzeczywistości.
Pogoda a widoczność zjawiska
Przy obserwacji Księżyca niezwykle istotna jest pogoda. Nawet najpiękniejsza pełnia nie przebije się przez ciężkie chmury. Najlepsze warunki to:
- bezchmurne lub lekko zachmurzone niebo,
- niska wilgotność,
- brak mgły i smogu.
Wysoka wilgotność może tworzyć efekt halo wokół Księżyca — widowiskowy, ale utrudniający obserwację szczegółów.
Wpływ pełni na samopoczucie człowieka
Choć naukowcy nie potwierdzają jednoznacznie wpływu pełni na zdrowie, wiele osób deklaruje, że w tym czasie odczuwa:
- problemy ze snem,
- większą drażliwość,
- silniejsze emocje,
- bóle głowy,
- trudności z koncentracją.
Psychologowie wskazują na jaśniejsze noce, zaburzenia rytmu dobowego i efekt autosugestii. Jedno jest pewne — pełnia od wieków budzi emocje i fascynuje ludzi na całym świecie.