Niemiec odwiedził w nocy park w Polsce i nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. "Nie do pomyślenia"

Nocny spacer, który zaskoczył nawet autora nagrania

W filmie opublikowanym na YouTube przez niemieckiego twórcę o pseudonimie "freiformation", mężczyzna pokazuje, jak wygląda późny wieczór w jednym z polskich parków. Wchodzi tam po godzinie 22, chcąc sprawdzić, czy stereotyp o „bezpiecznej Polsce” ma coś wspólnego z rzeczywistością. Jak podkreśla, w wielu niemieckich miastach nocne przejście przez park to ryzyko, którego większość mieszkańców unika.

Tymczasem w Polsce – jak relacjonuje youtuber – spotkał go spokój, cisza i zwykłe życie toczące się bez strachu. Mijane osoby zachowywały się swobodnie, a atmosfera była zupełnie inna niż ta, do której przywykł w swoim kraju.

„Dziewczyny w minispódniczkach idą same. To mówi wszystko”

Największe wrażenie zrobił na nim widok młodych kobiet wracających samotnie przez park. Turysta podkreśla, że w Niemczech taki obrazek byłby „nie do pomyślenia”. Kobiety unikają parków po zmroku, a wiele z nich wręcz boi się wracać same do domu.

W Polsce – jak zauważa – jest inaczej.

„Jeśli kobiety czują się na tyle bezpiecznie, by chodzić same nocą przez park, to znaczy, że coś tu działa”

– komentuje w nagraniu.

Kontrast, który trudno zignorować

Turysta zwraca uwagę na coś jeszcze: polskie miasta są czystsze, spokojniejsze i bardziej uporządkowane niż wiele niemieckich metropolii. W filmie wymienia:

brak agresywnych zachowań,

brak zaczepiania przechodniów,

obecność rodzin i młodych ludzi czujących się swobodnie,

ogólny porządek i poczucie bezpieczeństwa.

To – jak mówi – zupełnie nie pasuje do obrazu Europy Wschodniej, jaki często przedstawiają zachodnie media.

Internauci: „To jak podróż w czasie”

Pod filmem pojawiła się prawdziwa lawina komentarzy. Wielu Niemców przyznało, że nagranie obudziło w nich wspomnienia z czasów, gdy ich własne miasta wyglądały podobnie – spokojnie, czysto i bezpiecznie. Komentarze są pełne nostalgii:

„Tutaj też kiedyś było tak pięknie.”

„Jak podróż w czasie, 20 lat temu.”

„Boże, jak mi brakuje tamtych czasów.”

„Byłem nastolatkiem w latach 70. i po północy wracałem do domu przez mały park i obok cmentarza. Wtedy naprawdę wiedliśmy spokojne i beztroskie życie.”

„Urodziłem się w 1980 roku i miałem szczęście przeżyć najlepszy czas w Niemczech.”

Wielu komentujących przyznało też, że regularnie odwiedza Polskę – i potwierdza słowa autora filmu:

„Od lat spędzamy wakacje w Polsce, nad Bałtykiem, we Wrocławiu, Krakowie i w Zakopanem. Wszędzie spokój, przyjaźni ludzie, wszędzie czysto i spokojnie. Zupełnie jak u nas w kraju wiele lat temu.”

„Polska jest bezpieczna. To widać gołym okiem”

W podsumowaniu swojego nagrania turysta mówi wprost: Polska zrobiła na nim ogromne wrażenie. Jego zdaniem nocny spacer przez park był najlepszym dowodem na to, że stereotypy o Europie Wschodniej są nieaktualne, a polskie miasta mogą być wzorem dla wielu zachodnich metropolii.

„Nie spodziewałem się tego. Polska jest naprawdę bezpieczna”

– podkreśla autor nagrania.

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