Niemiec odwiedził w nocy park w Polsce i nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. "Nie do pomyślenia"

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Nocny spacer, który zaskoczył nawet autora nagrania
W filmie opublikowanym na YouTube przez niemieckiego twórcę o pseudonimie "freiformation", mężczyzna pokazuje, jak wygląda późny wieczór w jednym z polskich parków. Wchodzi tam po godzinie 22, chcąc sprawdzić, czy stereotyp o „bezpiecznej Polsce” ma coś wspólnego z rzeczywistością. Jak podkreśla, w wielu niemieckich miastach nocne przejście przez park to ryzyko, którego większość mieszkańców unika.
Tymczasem w Polsce – jak relacjonuje youtuber – spotkał go spokój, cisza i zwykłe życie toczące się bez strachu. Mijane osoby zachowywały się swobodnie, a atmosfera była zupełnie inna niż ta, do której przywykł w swoim kraju.
„Dziewczyny w minispódniczkach idą same. To mówi wszystko”
Największe wrażenie zrobił na nim widok młodych kobiet wracających samotnie przez park. Turysta podkreśla, że w Niemczech taki obrazek byłby „nie do pomyślenia”. Kobiety unikają parków po zmroku, a wiele z nich wręcz boi się wracać same do domu.
W Polsce – jak zauważa – jest inaczej.
„Jeśli kobiety czują się na tyle bezpiecznie, by chodzić same nocą przez park, to znaczy, że coś tu działa”
– komentuje w nagraniu.
Kontrast, który trudno zignorować
Turysta zwraca uwagę na coś jeszcze: polskie miasta są czystsze, spokojniejsze i bardziej uporządkowane niż wiele niemieckich metropolii. W filmie wymienia:
- brak agresywnych zachowań,
- brak zaczepiania przechodniów,
- obecność rodzin i młodych ludzi czujących się swobodnie,
- ogólny porządek i poczucie bezpieczeństwa.
To – jak mówi – zupełnie nie pasuje do obrazu Europy Wschodniej, jaki często przedstawiają zachodnie media.
Internauci: „To jak podróż w czasie”
Pod filmem pojawiła się prawdziwa lawina komentarzy. Wielu Niemców przyznało, że nagranie obudziło w nich wspomnienia z czasów, gdy ich własne miasta wyglądały podobnie – spokojnie, czysto i bezpiecznie. Komentarze są pełne nostalgii:
- „Tutaj też kiedyś było tak pięknie.”
- „Jak podróż w czasie, 20 lat temu.”
- „Boże, jak mi brakuje tamtych czasów.”
- „Byłem nastolatkiem w latach 70. i po północy wracałem do domu przez mały park i obok cmentarza. Wtedy naprawdę wiedliśmy spokojne i beztroskie życie.”
- „Urodziłem się w 1980 roku i miałem szczęście przeżyć najlepszy czas w Niemczech.”
Wielu komentujących przyznało też, że regularnie odwiedza Polskę – i potwierdza słowa autora filmu:
„Od lat spędzamy wakacje w Polsce, nad Bałtykiem, we Wrocławiu, Krakowie i w Zakopanem. Wszędzie spokój, przyjaźni ludzie, wszędzie czysto i spokojnie. Zupełnie jak u nas w kraju wiele lat temu.”
„Polska jest bezpieczna. To widać gołym okiem”
W podsumowaniu swojego nagrania turysta mówi wprost: Polska zrobiła na nim ogromne wrażenie. Jego zdaniem nocny spacer przez park był najlepszym dowodem na to, że stereotypy o Europie Wschodniej są nieaktualne, a polskie miasta mogą być wzorem dla wielu zachodnich metropolii.
„Nie spodziewałem się tego. Polska jest naprawdę bezpieczna”
– podkreśla autor nagrania.