"Polska Amazonia" tuż obok dużego miasta. Niedoceniona kraina, która wciąż czeka na należną jej ochronę

Historia Doliny Dolnej Odry

Zanim Międzyodrze stało się dziką krainą, było… rolniczym sercem regionu. Przed II wojną światową tereny te należały do jednych z najbardziej zagospodarowanych obszarów nadodrzańskich.

Żyzna, torfowa ziemia sprzyjała uprawom. Powstał rozbudowany system kanałów, śluz i polderów, które regulowały poziom wody i umożliwiały prowadzenie intensywnego rolnictwa. Wzdłuż Odry działały gospodarstwa, a sieć hydrotechniczna była dumą lokalnych inżynierów.

Po wojnie wszystko się zmieniło. Gospodarstwa zniknęły, infrastruktura zaczęła popadać w ruinę, a natura przejęła władzę. W ciągu kilku dekad Międzyodrze zamieniło się w dziki, niepowtarzalny ekosystem – miejsce, które dziś określa się mianem polskiej Amazonii.

To właśnie ta historia – od rolniczego zagłębia po dziką krainę – sprawia, że Dolina Dolnej Odry jest tak wyjątkowa. Niewiele jest miejsc, gdzie natura w tak spektakularny sposób odzyskała przestrzeń.

Starania o park narodowy, które skończyły się... wetem

Pomysł utworzenia parku narodowego w Dolinie Dolnej Odry pojawił się jako odpowiedź na wyjątkowość Międzyodrza, rozlewisk i starorzeczy, które tworzą jeden z ostatnich tak naturalnych systemów wodnych w Europie. Przez lata trwały konsultacje, badania i uzgodnienia. W końcu projekt ustawy trafił pod głosowanie i został przegłosowany przez parlamentarzystów.

Zabrakło jednego podpisu. Weto prezydenta Karola Nawrockiego zatrzymało proces, a polityczny konflikt sprawił, że temat na chwilę zniknął z debaty publicznej.

W międzyczasie pojawił się pomysł kompromisu: utworzenie oddziału Drawieńskiego Parku Narodowego, który objąłby najcenniejsze fragmenty doliny. To jednak rozwiązanie tymczasowe – Dolina Dolnej Odry zasługuje na pełnoprawny park narodowy.

"Polska Amazonia" – dlaczego Dolina Dolnej Odry jest tak wyjątkowa?

To miejsce żyje wodą. Wiosną rozlewiska tworzą gigantyczne lustra, latem odsłaniają się podmokłe łąki, a jesienią i zimą krajobraz zmienia się jak w kalejdoskopie. Ta zmienność sprawia, że ekosystem jest niezwykle bogaty.

Ptaki – bieliki, rybitwy, czaple, kormorany, a w czasie migracji tysiące gęsi i żurawi. To jedno z najważniejszych miejsc dla ptaków wodno‑błotnych w Polsce.

Ssaki – bobry, wydry, a także rzadkie gatunki nietoperzy korzystają z bogactwa mokradeł.

Rośliny – turzyce, grążele, grzybienie. W starorzeczach kwitną rośliny, które w innych częściach kraju są już rzadkością.

Krajobraz – labirynt kanałów, wysp, trzcinowisk i rozlewisk, który z poziomu wody wygląda jak tropikalna dżungla.

To właśnie ta unikatowość sprawia, że eksperci od lat podkreślają: park narodowy to jedyna forma ochrony, która może skutecznie zabezpieczyć ten ekosystem. Park krajobrazowy – choć ważny – nie daje takich narzędzi.

Jak zwiedzać Dolinę Dolnej Odry?

Najlepiej z perspektywy wody – bo to rzeka i jej rozlewiska tworzą tu cały świat.

Statki wycieczkowe – coraz częściej kursują po Międzyodrzu, pozwalając zobaczyć rozlewiska z pokładu dużej jednostki.

Małe łodzie – idealne, by wpłynąć w boczne kanały i zatoki.

Kajaki – najbliższy kontakt z naturą. Cisza, ptaki, trzcinowiska i woda tuż pod ręką.

Szlaki piesze i rowerowe – wzdłuż Odry biegną malownicze ścieżki, a punkty widokowe pozwalają obserwować rozlewiska z dalszej perspektywy.

Dolina Dolnej Odry w pełnej krasie

Ta kraina najlepiej przemawia obrazem. W poniższej galerii znajdziesz zdjęcia pokazujące jej dzikość i przestrzeń. To miejsce, które trzeba zobaczyć – choćby na zdjęciach, zanim zobaczy się je na żywo.

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