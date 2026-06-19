Tramwaj wodny popłynie do Niemiec. Po drodze można podziwiać wyjątkowe widoki!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-19 20:01

Statek pasażerski „Sedina” rusza w nową trasę – ze Szczecina do Mescherin i Gartz w Brandenburgii. To świeżutka, wakacyjna propozycja dla mieszkańców i turystów, którzy chcą zobaczyć Szczecin i Dolinę Dolnej Odry z zupełnie nowej perspektywy. Rejsy będą odbywać się w każdy weekend od 4 lipca do 5 września – a zainteresowanie już jest ogromne.

Nowa trasa na lato

Pilotażowy rejs, który wyruszył spod Wałów Chrobrego, pokazał, że Szczecin ma kolejny hit turystyczny. „Sedina” zabiera na pokład do 140 pasażerów oraz rowery, a trasa prowadzi przez rozlewiska Międzyodrza – jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Europy.

- Chcemy pokazać malownicze zakątki Odry, wykorzystać turystyczny potencjał transgranicznej rzeki – mówi Ireneusz Nowak, prezes Żeglugi Szczecińskiej Turystyki Wydarzenia.

Statek wypływa o godz. 10:00 z Bulwaru Chrobrego, zatrzymuje się krótko w Mescherin, a o 12:50 cumuje w Gartz. Powrót zaplanowano na godz. 15:30, a do Szczecina jednostka wraca około 18:15.

Raj dla miłośników przyrody

Podczas rejsu można zobaczyć czaple, kormorany, żurawie, a nawet bieliki. Dolina Dolnej Odry to prawdziwy skarb – pełen trzcinowisk, kanałów i unikalnych ekosystemów.

- To prawdziwy raj dla miłośników przyrody i obserwatorów ptaków. Występuje tu 230 gatunków – podkreśla przewodnik Jacek Woch.

Woch przypomina też, że Międzyodrze od ponad wieku jest obszarem przekształcanym przez człowieka, ale w sposób, który pozwolił zachować jego naturalne bogactwo.

- Porównuję to z wylewami Nilu w starożytnym Egipcie – dodaje.

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Idealne połączenie dla rowerzystów

Nowa trasa wodna świetnie wpisuje się w popularne szlaki rowerowe – Odra–Nysa, Blue Velo czy Trasę Pojezierzy Zachodnich. Rower można zabrać na pokład za 10 zł.

Dodatkową atrakcją jest aplikacja Explore Oder z audioprzewodnikiem w trzech językach, która opowiada o mijanych miejscach.

Burmistrz Gartz: „To dopiero początek współpracy”

Burmistrz Gartz, Luca Piwodda, nie krył entuzjazmu podczas pierwszego rejsu.

- Nie powinniśmy postrzegać obszaru niemiecko‑polskiego jako strefy granicznej, lecz jako region łączący, w którym tkwi wiele możliwości – mówił.

Podkreślił też, że inauguracja rejsów zbiegła się z tygodniem niemiecko‑polskiego traktatu o partnerstwie.

- To dopiero początek współpracy. Bardzo się cieszymy, że wielki Szczecin współpracuje z małym Gartz – dodał.

Ceny biletów

  • normalny w obie strony – 60 zł
  • ulgowy (dzieci do 12 lat) – 40 zł
  • normalny w jedną stronę – 40 zł
  • ulgowy w jedną stronę – 30 zł
  • bilet rodzinny (2+2) w obie strony – 180 zł
  • bilet rodzinny (2+2) w jedną stronę – 120 zł
  • rower – 10 zł
  • dzieci do 3 lat – gratis

Szczecin stawia na turystykę wodną

Nowa trasa to kolejny krok w budowaniu marki miasta jako Floating Garden. W ubiegłym roku wielkim sukcesem okazał się Samorządowy Szlak Wodny, a teraz oferta została rozszerzona o rejsy na południe.

- To praktyczny przykład realizacji Planu Zrównoważonej Turystyki i Wydarzeń 2030. Przekładamy strategię na konkretne działania, tworząc dostępny i atrakcyjny produkt turystyczny – podkreśla Adam Morawski z Biura Prezydenta Miasta.

Statek pasażerski Sedina z załogą na pierwszym planie, a w tle kolaż zdjęć przedstawiających panoramę Szczecina z Wałami Chrobrego, malownicze rozlewiska Odry i zabudowania Gartz, co podkreśla nową trasę tramwaju wodnego opisaną na naszym portalu.
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