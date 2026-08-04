Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Warunki do wypoczynku nad wodą są dziś po prostu idealne. Na obu strzeżonych plażach w Międzyzdrojach nie odnotowano żadnych zagrożeń, a ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag. To fantastyczna wiadomość dla tysięcy kibiców i turystów, którzy zjechali do miasta, aby śledzić zmagania najlepszych kolarzy.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 m na wschód od Molo): woda jest w pełni zdatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi dziś 27°C , a woda w Bałtyku ma przyjemne 20°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje spokojne morze i bezpieczne warunki do pływania.

(obszar o długości 920 m na wschód od Molo): woda jest w pełni zdatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi dziś , a woda w Bałtyku ma przyjemne . Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie gwarantuje spokojne morze i bezpieczne warunki do pływania. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 m na zachód od Molo): tu również panują identyczne, wyśmienite warunki. Temperatura powietrza to 27°C, a wody – 20°C. Delikatny podmuch wiatru o sile 2 m/s sprzyja beztroskiemu plażowaniu z całą rodziną.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwych zakwitów bakterii. Na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu sinic, co oficjalnie potwierdzają najnowsze badania oraz komunikaty sanitarne. Służby sanitarno-epidemiologiczne informują, że całe zachodniopomorskie wybrzeże Bałtyku – z wyjątkiem Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim – jest wolne od tego problemu, a woda w kurorcie jest całkowicie bezpieczna dla kapiących się. Można więc bez obaw korzystać z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w pigułce to upalne 27°C w cieniu, delikatny wiatr o prędkości 2 m/s oraz woda w Bałtyku osiągająca 20°C. Choć aura sprzyja rekreacji, pamiętaj o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowników. Brak flagi lub flaga biała oznaczają bezpieczną kąpiel pod okiem służb ratowniczych, natomiast czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest zawsze najważniejsze!

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