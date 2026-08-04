Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łazach zapraszają

Turyści przebywający w Łazach mają dziś powody do radości – nadmorskie plaże są w pełni dostępne, a brak wywieszonych czerwonych flag oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku. Woda w morzu osiągnęła przyjemną temperaturę, a minimalny wiatr sprawia, że na falochronach nie uświadczymy groźnych fal. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Łazy 223B (wejście na wschód od ul. Leśnej): Woda o temperaturze 20°C oraz powietrze rozgrzane do 22°C tworzą idealne warunki do rekreacji. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, dzięki czemu tafla morza jest spokojna. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a kolejną rutynową kontrolę jej stanu zaplanowano już na 5 sierpnia.

(wejście na wschód od ul. Leśnej): Woda o temperaturze 20°C oraz powietrze rozgrzane do 22°C tworzą idealne warunki do rekreacji. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, dzięki czemu tafla morza jest spokojna. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a kolejną rutynową kontrolę jej stanu zaplanowano już na 5 sierpnia. Łazy 224 (na wysokości OW Jaroszowiec): Parametry są równie zachęcające – woda ma 20°C, powietrze 22°C, a wiatr to łagodne 2 m/s. Bezpieczeństwo potwierdzają oficjalne badania sanitarne (kolejne zaplanowane na 13 sierpnia). Brak jakichkolwiek przeciwwskazań do kąpieli.

(na wysokości OW Jaroszowiec): Parametry są równie zachęcające – woda ma 20°C, powietrze 22°C, a wiatr to łagodne 2 m/s. Bezpieczeństwo potwierdzają oficjalne badania sanitarne (kolejne zaplanowane na 13 sierpnia). Brak jakichkolwiek przeciwwskazań do kąpieli. Łazy 225B: Trzecie z kąpielisk również melduje gotowość. Przy temperaturze wody 20°C i powietrza 22°C oraz słabym wietrze (2 m/s), jest to świetny wybór na rodzinny relaks. Woda przeszła pomyślnie badania czystości, a następny pobór próbek odbędzie się 13 sierpnia.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu urlopowiczów powracający temat sinic jest powodem do niepokoju, zwłaszcza że w niektórych rejonach polskiego wybrzeża, np. w Trójmieście, odnotowano niedawno okresowe zamknięcia kąpielisk. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla osób odpoczywających w Łazach: na żadnym z tutejszych kąpielisk nie stwierdzono obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie bezpieczna pod kątem mikrobiologicznym, co potwierdzają oficjalne oceny inspektorów sanitarnych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Łazach przynosi nam zrównoważoną, letnią aurę ze stabilną temperaturą powietrza na poziomie 22°C (choć lokalne prognozy wskazują na umiarkowane zachmurzenie) i odświeżającą wodą o temperaturze 20°C. Słaby wiatr o prędkości 2 m/s oznacza brak silnych prądów i wysokich fal, co stwarza idealne środowisko do nauki pływania czy zabawy z dziećmi. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek to odpowiedzialny wypoczynek. Zawsze przed wejściem do wody spójrz na wieżę ratowniczą – brak flagi lub flaga biała to zielone światło do kąpieli, natomiast flaga czerwona bezwzględnie zakazuje wchodzenia do morza. Słuchaj poleceń ratowników, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo każdego dnia.

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