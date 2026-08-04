Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 04.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-04 12:49

Dobre wieści dla wszystkich spędzających urlop w Sarbinowie – 4 sierpnia przynosi znakomitą, spokojną pogodę, a nadmorski wypoczynek dodatkowo urozmaicają kulturalne atrakcje w ramach trwającego Mieleńskiego Lata Artystycznego. Wszystkie cztery strzeżone kąpieliska w tej malowniczej miejscowości są dziś w pełni otwarte, oferując doskonałe warunki do bezpiecznej rekreacji. To idealny moment na relaks nad wodą, która zachęca do kąpieli zarówno temperaturą, jak i wyjątkowym spokojem.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na plaży w Sarbinowie. O braku sinic przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 04.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Dzisiejsze warunki na plażach są wyjątkowo sprzyjające i wręcz stworzone do rodzinnego wypoczynku. Bardzo słaby, niemal nieodczuwalny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s sprawia, że tafla Bałtyku jest dziś wyjątkowo gładka. Brak wysokich fal znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa, co z pewnością ucieszy rodziców wypoczywających z dziećmi. Dodatkowo temperatura wody wynosi aż 20°C, co gwarantuje wysoki komfort termiczny podczas kąpieli.

Oto szczegółowy raport dotyczący poszczególnych plaż w Sarbinowie:

  • Sarbinowo 2 – kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 22°C, a temperatura wody sięga przyjemnych 20°C. Słaby wiatr o prędkości 1 m/s sprawia, że woda jest bardzo spokojna. Ostatnie badanie z 31 lipca potwierdziło pełną przydatność wody do kąpieli.
  • Sarbinowo 211 – kąpielisko jest otwarte. Warunki do rekreacji są optymalne: temperatura powietrza to 22°C, a wody 20°C. Przy wietrze rzędu 1 m/s morze jest gładkie i bezpieczne. Stan sanitarny wody jest bez zarzutu.
  • Sarbinowo 212 – kąpielisko jest otwarte i zaprasza do bezpiecznej zabawy. Parametry są identyczne: 22°C w cieniu, woda o temperaturze 20°C oraz minimalny ruch powietrza (1 m/s). Badania mikrobiologiczne wody dają pełne zielone światło dla kąpiących się.
  • Sarbinowo 213B – kąpielisko jest otwarte. To świetne miejsce na letni relaks przy temperaturze powietrza 22°C i wody 20°C. Bardzo słaby wiatr (1 m/s) nie generuje fal, a czystość wody została oficjalnie potwierdzona przez ratowników i inspektorat sanitarny.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno oceny wizualne ratowników pracujących na plażach, jak i ostatnie laboratoryjne badania jakości wody jednoznacznie wykazują jej przydatność do kąpieli. Możecie bez obaw korzystać z uroków morza. Służby stale monitorują sytuację, a kolejne rutynowe badanie wody zaplanowano na 12 sierpnia. Obecnie stan wody jest doskonały.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 4 sierpnia w Sarbinowie panuje znakomita, stabilna pogoda. Temperatura powietrza oscylująca w granicach 22°C, nagrzana do 20°C woda oraz symboliczny wiatr o sile 1 m/s tworzą wymarzone warunki do beztroskiego plażowania. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić aktualny kolor flagi na stanowisku ratowników. Nawet przy tak spokojnym morzu obecność wykwalifikowanej kadry i przestrzeganie ich zaleceń to gwarancja, że Wasz urlop upłynie wyłącznie pod znakiem dobrych wspomnień.

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