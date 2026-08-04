Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 04.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-04 12:48

Doskonałe wiadomości docierają do nas ze Świnoujścia – 4 sierpnia wszystkie tutejsze kąpieliska są otwarte i w pełni bezpieczne dla plażowiczów. Chociaż synoptycy wydali ostrzeżenia przed możliwymi lokalnymi burzami w regionie, warunki na świnoujskich plażach wciąż zachęcają do letniego wypoczynku. Woda w otwartym Bałtyku ma doskonałą temperaturę, a sanepid potwierdza brak jakichkolwiek zagrożeń sanitarnych na tutejszym wybrzeżu.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na pustej plaży w Świnoujściu. O bezpiecznej kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 04.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Dla wszystkich spędzających urlop na wyspach Uznam i Wolin mamy znakomite informacje. Warunki na plażach są wprost idealne do wodnych i słonecznych kąpieli, co potwierdzają najnowsze odczyty z 4 sierpnia. Na żadnym z monitorowanych obszarów ratownicy nie wywiesili czerwonej flagi, a spokojne morze sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi. Ponadto warto pamiętać, że plaże Uznam oraz Przytór po raz kolejny zostały w tym sezonie uhonorowane prestiżowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi, co świadczy o najwyższych standardach bezpieczeństwa i czystości.

Oto szczegółowy przegląd warunków panujących na poszczególnych kąpieliskach w Świnoujściu:

  • Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: temperatura powietrza wynosi 24°C, natomiast wody 20°C. Wiatr wieje z bardzo łagodną prędkością 2 m/s, co oznacza brak uciążliwych fal. Oficjalne badania potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: tutaj również panują wspaniałe warunki – temperatura powietrza to 24°C, a wody w Bałtyku 20°C. Słaby wiatr o sile 2 m/s gwarantuje spokój i bezpieczeństwo.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: zaprasza plażowiczów takimi samymi parametrami – 24°C w cieniu, przyjemne 20°C w wodzie oraz wiatr o sile zaledwie 2 m/s.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: idealne miejsce na spokojniejszy odpoczynek. Powietrze nagrzało się do 24°C, woda ma 20°C, a delikatny wiatr wiejący z prędkością 2 m/s sprawia, że woda jest niemal gładka.

Wszystkie cztery lokalizacje posiadają aktualne oceny sanitarne dopuszczające bezpieczną rekreację w wodzie.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Wielu wczasowiczów przed wyjazdem nad morze obawia się nagłego zakwitu sinic, które potrafią skutecznie popsuć urlopowe plany. Mamy jednak doskonałe wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano obecności sinic. Zarówno ratownicy, jak i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie potwierdzają, że woda w otwartym Bałtyku na terenie miasta jest w pełni czysta i bezpieczna. Choć w województwie zachodniopomorskim odnotowano lokalne zakwity (m.in. w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim), to morskie wybrzeże Świnoujścia pozostaje całkowicie wolne od tych niebezpiecznych mikroorganizmów. Można więc bez obaw korzystać z uroków letniego orzeźwienia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Świnoujściu to prawdziwy letni klasyk – temperatura powietrza na poziomie 24°C w połączeniu z bardzo słabym wiatrem (2 m/s) stwarza idealną aurę do wypoczynku na piasku. Woda o temperaturze 20°C oferuje doskonałe orzeźwienie. Choć warunki są wyśmienite, pamiętajmy o nadrzędnej zasadzie bezpieczeństwa: pogoda nad morzem bywa kapryśna, a w regionie obowiązują ostrzeżenia przed możliwymi lokalnymi burzami. Zawsze sprawdzajmy kolor flagi przed wejściem do wody – biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel pod okiem ratowników, natomiast czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Bezpieczeństwo nas i naszych bliskich zawsze powinno być na pierwszym miejscu.

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