Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chłopach zapraszają

Można śmiało planować dzisiejszy dzień na plaży, ponieważ oba nadzorowane kąpieliska w miejscowości są otwarte i bezpieczne. Bałtyk jest dziś wyjątkowo łaskawy – wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, co w praktyce oznacza niemal bezwietrzną aurę i brak uciążliwych fal. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Chłopy 208B: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 22°C , a woda w Bałtyku nagrzała się do komfortowych 20°C . Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 31 lipca potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli.

Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w Bałtyku nagrzała się do komfortowych . Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 31 lipca potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli. Chłopy 214: To stanowisko również zaprasza plażowiczów. Parametry są identyczne: temperatura powietrza to 22°C, wody 20°C, a wiatr jest niemal niewyczuwalny (1 m/s). Woda jest czysta i w pełni bezpieczna.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Na plażowiczów czekają znakomite wiadomości w kwestii letniego zakwitu toksycznych mikroorganizmów. Na monitorowanych kąpieliskach w Chłopach nie odnotowano zakwitu sinic. Choć w skali całego kraju wysokie temperatury sprzyjają pojawianiu się sinic w niektórych akwenach śródlądowych oraz w rejonie Zalewu Szczecińskiego, to otwarte wody Bałtyku w okolicach Mielna i Chłop pozostają od nich całkowicie wolne. Można więc bez obaw korzystać z morskich kąpieli, gdyż woda w obu miejscach spełnia najwyższe normy sanitarne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Chłopach to idealny kompromis dla osób, które nie przepadają za ekstremalnymi upałami, jakie nawiedziły pozostałe regiony Polski. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 22°C oraz temperaturze wody na poziomie 20°C, odpoczynek na plaży będzie wyjątkowo komfortowy. Warto jednak pamiętać, że sytuacja nad morzem bywa dynamiczna. Złotą zasadą każdego plażowicza powinno być regularne sprawdzanie barwy flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników strzegących bezpieczeństwa.

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