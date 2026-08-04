Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Warunki na plażach w Ustroniu Morskim są dziś wprost wymarzone do rekreacji. Słaby wiatr sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal, co gwarantuje bezpieczne wejście do wody. Warto podkreślić, że kąpieliska w tej miejscowości mogą poszczycić się prestiżowym certyfikatem Błękitnej Flagi na sezon 2026, co potwierdza najwyższe standardy czystości i bezpieczeństwa.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Centralna” : Kąpielisko jest OTWARTE . Temperatura powietrza wynosi 21°C, a woda ma przyjemne 20°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Ostatnia ocena czystości wody potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli.

: Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi 21°C, a woda ma przyjemne 20°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Ostatnia ocena czystości wody potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli. Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Fregata” : Kąpielisko jest OTWARTE . Warunki są identyczne – temperatura powietrza to 21°C, wody 20°C, a wiatr osiąga zaledwie 2 m/s. Brak jakichkolwiek przeciwwskazań sanitarnych.

: Kąpielisko jest . Warunki są identyczne – temperatura powietrza to 21°C, wody 20°C, a wiatr osiąga zaledwie 2 m/s. Brak jakichkolwiek przeciwwskazań sanitarnych. Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Muszla” : Kąpielisko jest OTWARTE . Przy temperaturze powietrza 21°C i wody 20°C, panują tu doskonałe warunki dla rodzin z dziećmi, szczególnie przy łagodnym wietrze o prędkości 2 m/s.

: Kąpielisko jest . Przy temperaturze powietrza 21°C i wody 20°C, panują tu doskonałe warunki dla rodzin z dziećmi, szczególnie przy łagodnym wietrze o prędkości 2 m/s. Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Nadbrzeżna”: Kąpielisko jest OTWARTE. Podobnie jak w pozostałych punktach, parametry są doskonałe (powietrze 21°C, woda 20°C, wiatr 2 m/s), a stan wody jest w pełni bezpieczny.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu toksycznych zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności sinic, a woda jest w pełni przezroczysta i bezpieczna dla zdrowia. Choć wysokie temperatury w kraju sprzyjają rozwojowi tych mikroorganizmów w niektórych częściach Bałtyku, to w Ustroniu Morskim warunki hydrologiczne pozostają doskonałe. Służby sanitarne regularnie badają próbki wody, a analizy nie wykazują żadnych niepokojących zmian, co pozwala na bezstresowe korzystanie z uroków letniego wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Ustroniu Morskim to doskonały kompromis dla osób, które chcą uciec od uciążliwego, śródlądowego żaru sięgającego nawet 37°C. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C oraz temperaturze wody na poziomie 20°C, kąpiel przynosi idealne orzeźwienie. Bardzo słaby wiatr o prędkości 2 m/s sprawia, że na plażach panuje spokój. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze zwracaj uwagę na kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowników i bezwzględnie stosuj się do ich poleceń. Bezpieczeństwo nad wodą to fundament udanego wypoczynku.

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