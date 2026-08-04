Gdzie dziś będzie burza? Czerwone alerty, prognozy coraz gorsze!

Najgroźniejsze burze dopiero nadejdą. IMGW ostrzega zachodnią Polskę przed silnym wiatrem i dużym gradem
Silne burze z dużym gradem nadciągają nad zachodnią Polskę! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nową prognozę na wtorek 4 sierpnia. Choć burze mogą pojawić się w wielu regionach kraju, synoptycy podkreślają, że największe zagrożenie wystąpi późnym popołudniem i wieczorem na zachodzie Polski. Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest na Dolnym Śląsku, a konkretnie w zachodniej części województwa i na Ziemi Lubuskiej. To tam mogą rozwinąć się bardzo silne burze, którym będą towarzyszyć porywy wiatru dochodzące do 80–90 km/h. IMGW wyjaśnia, że nad zachodnią Polskę napłynie zatoka niżowa wraz z linią zbieżności wiatru. W połączeniu z gorącym i wilgotnym powietrzem stworzy to dobre warunki do rozwoju bardzo silnych burz. Według prognozy mogą powstać tzw. superkomórki burzowe, które z czasem mogą połączyć się w większy układ przemieszczający się z zachodu na wschód.
Możliwy duży grad o średnicy przekraczającej nawet 5 centymetrów i ulewne opady deszczu sięgające 30–40 mm
Największym zagrożeniem będą bardzo silne podmuchy wiatru do 90 km/h. Możliwy jest także duży grad o średnicy przekraczającej nawet 5 centymetrów i ulewne opady deszczu sięgające 30–40 mm. Synoptycy nie wykluczają również, że burze rozwiną się wcześniej i dotrą także nad część Wielkopolski oraz Opolszczyzny.
Rano burze mogą występować jeszcze na wschodzie Podlasia i na Polesiu. Tam możliwe są opady do 5–10 mm oraz porywy wiatru do 50–60 km/h. Większe prawdopodobieństwo burz prognozowane jest również w Tatrach i Beskidach. Tam także mogą pojawić się intensywne opady, zwłaszcza jeśli burza będzie przemieszczała się bardzo wolno.