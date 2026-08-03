Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

To idealny moment na zaplanowanie relaksu nad wodą, zwłaszcza że bardzo przyjemna aura ma utrzymać się przez cały dzień. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że tafla Bałtyku jest spokojna, a brak czerwonych flag potwierdza doskonałe warunki do bezpiecznego pływania. Warto jednak pamiętać o ochronie przed słońcem, nakryciu głowy oraz regularnym nawadnianiu organizmu.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż na dzień 3 sierpnia 2026 roku:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: temperatura powietrza wynosi 23°C , a wody 20°C . Ostatnia ocena z 30 lipca potwierdza pełną przydatność wody do kąpieli.

temperatura powietrza wynosi , a wody . Ostatnia ocena z 30 lipca potwierdza pełną przydatność wody do kąpieli. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: panują tu identyczne, świetne warunki – temperatura powietrza to 23°C , a wody 20°C . Badanie czystości wody z 23 lipca dało wynik pozytywny.

panują tu identyczne, świetne warunki – temperatura powietrza to , a wody . Badanie czystości wody z 23 lipca dało wynik pozytywny. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: zaprasza na bezpieczną kąpiel przy temperaturze powietrza 23°C i wody 20°C . Ocena stanu sanitarnego z 23 lipca potwierdza czystość wody.

zaprasza na bezpieczną kąpiel przy temperaturze powietrza i wody . Ocena stanu sanitarnego z 23 lipca potwierdza czystość wody. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: również to kąpielisko oferuje komfortowe warunki – temperatura powietrza wynosi 23°C, a wody 20°C. Woda po badaniu z 30 lipca jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Wielu wczasowiczów przed wejściem do morza obawia się uciążliwych zakwitów sinic, które w upalne dni potrafią skutecznie pokrzyżować wakacyjne plany. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich wypoczywających w Świnoujściu. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano dziś obecności tych mikroorganizmów. Zarówno oficjalne raporty sanitarne, jak i codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest przejrzysta i całkowicie wolna od zakwitów. Plażowicze mogą bez obaw korzystać z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy poniedziałek to wprost wymarzony czas na wypoczynek na plaży. Przy temperaturze powietrza sięgającej 23°C (która w południe w pełnym słońcu może odczuwalnie wzrosnąć nawet do 24 stopni), temperaturze wody na poziomie 20°C oraz minimalnym wietrze, panują idealne warunki do rekreacji. Pamiętajmy jednak, że kluczem do udanego urlopu jest odpowiedzialność. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: zawsze sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowników przed wejściem do wody i bezwzględnie słuchaj ich zaleceń. Życzymy bezpiecznego i słonecznego wypoczynku!

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