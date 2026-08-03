Gdzie jutro będzie burza? IMGW wymienił te części Polski!

Burze wrócą we wtorek. IMGW wskazuje regiony, gdzie pogoda będzie najgroźniejsza

Gdzie będzie burza 4 sierpnia? Nawałnice mogą pojawić się w kilku częściach kraju, ale największe ryzyko ich wystąpienia prognozowane jest na zachodzie Polski pod koniec dnia. Według IMGW już rano i przed południem burze będą możliwe na krańcach północno-wschodnich kraju. Będą to komórki burzowe, które pozostaną po nocnych zjawiskach. Synoptycy prognozują, że mogą tam wystąpić opady deszczu do 15–20 mm oraz porywy wiatru osiągające 50–60 km/h. Do południa burze powinny zaniknąć. Znacznie większą uwagę meteorolodzy zwracają jednak na drugą część dnia. Największe prawdopodobieństwo burz wystąpi późnym popołudniem i wieczorem na zachodzie Polski. Jak wyjaśnia IMGW, nad ten obszar nasunie się zatoka niżowa wraz z linią zbieżności wiatru. Warunki będą sprzyjały rozwojowi silniejszych burz.

Opady deszczu sięgające 20–30 mm. Możliwe są także porywy wiatru dochodzące do 70–85 km/h oraz opady gradu

Synoptycy prognozują, że mogą powstać układy wielokomórkowe, a miejscami nie można wykluczyć także superkomórek burzowych. To najbardziej rozbudowane burze, które często przynoszą gwałtowne zjawiska pogodowe. Największym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu sięgające 20–30 mm. Możliwe są także porywy wiatru dochodzące do 70–85 km/h oraz opady gradu.

Burze mogą pojawić się również na południu i w centrum kraju, szczególnie w rejonie Karpat. W tych regionach prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest jednak wyraźnie mniejsze.

We wtorek Polska będzie znajdować się w obszarze obniżonego ciśnienia. To właśnie ono, wraz z napływem bardziej wilgotnego powietrza nad zachodnią część kraju, stworzy najlepsze warunki do rozwoju burz.

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