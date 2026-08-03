Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chłopach zapraszają

Wszystkie monitorowane plaże w tej urokliwej rybackiej wiosce są dziś otwarte i w pełni bezpieczne dla kąpiących się. Spokojna woda oraz brak ostrzeżeń oznaczają, że plażowicze mogą bez obaw korzystać z letnich uroków Bałtyku. Poniżej prezentowane są szczegółowe warunki na poszczególnych stanowiskach:

Chłopy 208B: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C, natomiast temperatura wody osiąga aż 20°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że morze jest spokojne. Ostatnie badanie czystości wody przeprowadzone 31 lipca wykazało, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Następne badanie zaplanowano na 12 sierpnia.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C, natomiast temperatura wody osiąga aż 20°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że morze jest spokojne. Ostatnie badanie czystości wody przeprowadzone 31 lipca wykazało, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Następne badanie zaplanowano na 12 sierpnia. Chłopy 214: Kąpielisko jest otwarte. Warunki są identyczne jak na sąsiedniej plaży: temperatura powietrza to 21°C, temperatura wody wynosi 20°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli (ocena z 31 lipca), co gwarantuje w pełni bezpieczny relaks. Kolejna kontrola jakości wody odbędzie się 12 sierpnia.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się sezonowych zakwitów mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Chłopach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona pod koniec lipca, jednoznacznie potwierdziła, że woda jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badanie sanitarno-epidemiologiczne zaplanowano na 12 sierpnia, dzięki czemu stan wody pozostaje pod stałą i rzetelną kontrolą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Chłopach sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C i wodzie o temperaturze aż 20°C, warunki do pływania są wręcz komfortowe. Dodatkowo, bardzo słaby wiatr (2 m/s) sprawia, że fale są minimalne. Należy jednak pamiętać, że bezpieczny wypoczynek nad Bałtykiem wymaga rozsądku. Historia pokazuje, że nawet przy pozornie spokojnym morzu powracające fale mogą stanowić zagrożenie, szczególnie na plażach niestrzeżonych. Dlatego najważniejszą zasadą każdego plażowicza powinno być wybieranie wyłącznie strzeżonych kąpielisk, uważne obserwowanie masztów flagowych oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie