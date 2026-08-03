Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 03.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-03 11:39

Choć jeszcze w miniony weekend turyści w Darłowie musieli mierzyć się z zamknięciem części plaż z powodu wykrycia bakterii E. coli, początek tygodnia przynosi doskonałe wiadomości. Raport z 3 sierpnia potwierdza, że po ponownych badaniach sanepidu wszystkie kąpieliska w kurorcie są już w pełni bezpieczne i otwarte dla spragnionych ochłody wczasowiczów. To idealny moment, by bez obaw zaplanować poniedziałkowy relaks nad Bałtykiem.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 03.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Darłowie zapraszają

Jeszcze w sobotę i niedzielę lokalne media informowały o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym, które czasowo wyłączyło z użytku aż pięć kąpielisk. Służby sanitarne zareagowały jednak błyskawicznie, a najnowsze analizy laboratoryjne przyniosły ulgę zarówno organizatorom, jak i wczasowiczom. Wszystkie pobrane próbki wody spełniają już surowe normy sanitarne. Poniżej prezentujemy pełną listę bezpiecznych i otwartych plaż w Darłówku:

  • Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1: woda w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 31 lipca). Temperatura powietrza wynosi 21°C, wody 16°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s.
  • Kąpielisko Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2: woda przydatna do kąpieli (ocena z 2 sierpnia). Warunki: powietrze 21°C, woda 16°C, wiatr 1 m/s.
  • Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 3: woda przydatna do kąpieli (ocena z 31 lipca). Warunki: powietrze 21°C, woda 16°C, wiatr 1 m/s.
  • Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 4: woda przydatna do kąpieli (ocena z 31 lipca). Warunki: powietrze 21°C, woda 16°C, wiatr 1 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 2: woda przydatna do kąpieli (ocena z 3 sierpnia). Warunki: powietrze 21°C, woda 16°C, wiatr 1 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 3: woda przydatna do kąpieli (ocena z 31 lipca). Warunki: powietrze 21°C, woda 16°C, wiatr 1 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 4: woda przydatna do kąpieli (ocena z 3 sierpnia). Warunki: powietrze 21°C, woda 16°C, wiatr 1 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 5: woda przydatna do kąpieli (ocena z 3 sierpnia). Warunki: powietrze 21°C, woda 16°C, wiatr 1 m/s.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy kolejną dobrą wiadomość dla osób planujących wypoczynek nad wodą – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Darłowie nie stwierdzono obecności ani zakwitu sinic. Choć wysokie letnie temperatury w innych częściach kraju sprzyjają tym organizmom, to w darłowskich wodach Bałtyku woda pozostaje czysta i całkowicie wolna od toksycznych kożuchów. Można więc bezpiecznie korzystać z uroków letniego morza bez obaw o podrażnienia skóry czy dolegliwości żołądkowe.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Darłowie sprzyjają relaksowi, choć woda w Bałtyku ma orzeźwiające 16°C. Przy temperaturze powietrza sięgającej 21°C i niemal bezwietrznej aurze (wiatr jedynie 1 m/s) panują świetne warunki do plażowania. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: zawsze przed wejściem do wody spójrzmy na wieżę ratowniczą. Kolor wywieszonej flagi jest kluczowy – tylko biała flaga pozwala na bezpieczną kąpiel. Słuchajmy poleceń ratowników, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem każdego dnia.

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