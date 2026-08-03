Spis treści
Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łazach zapraszają
Aura u progu sierpnia wyjątkowo sprzyja nadmorskiemu wypoczynkowi. Nad Bałtykiem temperatury są wyjątkowo znośne i oscylują w granicach komfortowych 22°C, co w połączeniu z niemal niewyczuwalnym wiatrem stwarza idealne warunki do plażowania. Jeśli w planach jest dziś wejście do wody, śmiało można kierować się na dowolną plażę w Łazach. Wszystkie trzy strzeżone kąpieliska są otwarte dla odwiedzających. Oto szczegółowy raport z poszczególnych punktów:
- Łazy 223B: woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnie badanie z 30 lipca, kolejne zaplanowano na 5 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi przyjemne 22°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku sięga 19°C. Wiatr jest niemal niezauważalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s.
- Łazy 224: warunki są tu identyczne jak na sąsiednim kąpielisku. Bezpieczeństwo wody potwierdzono oficjalną oceną z 30 lipca, a następny pobór próbek odbędzie się 13 sierpnia. Na plażowiczów czeka woda o temperaturze 19°C oraz powietrze ogrzane do 22°C przy minimalnym podmuchu wiatru (1 m/s).
- Łazy 225B: to trzecie z bezpiecznych miejsc na dzisiejszej mapie Łaz. Jakość wody została oceniona pozytywnie 30 lipca (kolejne badanie 13 sierpnia). Parametry pogodowe są wyśmienite: temperatura powietrza to 22°C, wody 19°C, a prędkość wiatru wynosi symboliczne 1 m/s.
Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację
Dla wielu wczasowiczów powracającym koszmarem lata są sinice, które potrafią zepsuć urlop z dnia na dzień. Na odpoczywających w tym regionie czekają jednak doskonałe wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łazach nie odnotowano zakwitu sinic. Woda we wszystkich punktach została sklasyfikowana jako przydatna do kąpieli na podstawie najnowszych analiz laboratoryjnych przeprowadzonych przez sanepid. Można bez przeszkód korzystać z uroków morskich kąpieli, pamiętając jednak, by zawsze rzucić okiem na stan wody tuż przed wejściem.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Podsumowując, poniedziałek przynosi stabilną i bezpieczną aurę nad morzem. Temperatura powietrza wynosząca 22°C oraz woda o temperaturze 19°C to doskonały zestaw do aktywnego wypoczynku i rekreacji. Bardzo słaby wiatr o prędkości 1 m/s sprawia, że na morzu nie występują niebezpieczne fale ani prądy wsteczne. Należy jednak zawsze pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: przed wejściem do wody trzeba sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników WOPR. Choć dziś warunki są idealne, pogoda nad Bałtykiem potrafi być zmienna.