Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Dla każdego, kto chce dziś schłodzić się w falach Bałtyku, lokalna plaża oferuje doskonałe warunki. Morze jest wyjątkowo spokojne, a brak silnego wiatru gwarantuje bezpieczną kąpiel.

Kąpielisko Grzybowo: OTWARTE. Temperatura powietrza wynosi 20°C, natomiast woda w morzu nagrzała się do przyjemnych 19°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s sprawia, że na Bałtyku nie ma wysokich fal. Ostatnia ocena czystości wody, przeprowadzona 22 lipca 2026 roku, potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli.

Warto dodać, że chociaż początek sierpnia w innych rejonach polskiego wybrzeża przyniósł lokalne zakazy kąpieli z powodu bakterii czy trudnych warunków pogodowych, w Grzybowie sytuacja jest całkowicie stabilna, a plażowicze mogą czuć się w pełni bezpiecznie.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Wysokie temperatury w okresie letnim często sprzyjają zakwitom sinic w Bałtyku. Na szczęście dla wypoczywających w tym regionie płyną bardzo dobre wiadomości: na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano zakwitu sinic. Woda zachowuje naturalną przejrzystość, jest czysta pod względem biologicznym i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Sytuacja ta znacząco różni się od niektórych kąpielisk w Zatoce Gdańskiej czy na Kaszubach, gdzie w ubiegłych dniach obserwowano uciążliwe zakwity.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Poniedziałek przynosi umiarkowanie ciepłą aurę – temperatura powietrza wynosi 20°C, a wody 19°C. Przy tak spokojnym morzu (wiatr 3 m/s) panują idealne warunki do rekreacji dla rodzin z dziećmi. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Nawet przy spokojnej pogodzie, oficjalne komunikaty i polecenia ratowników są kluczem do bezpiecznego urlopu nad Bałtykiem.

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