Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chłopach zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mogą dziś bez przeszkód korzystać z uroków bałtyckiego wybrzeża. Warunki wiatrowe uległy znacznej poprawie w stosunku do ubiegłego tygodnia, gdy silne fale wymusiły wywieszenie czerwonych flag w regionie. Obecnie wiatr jest niemal nieodczuwalny, co gwarantuje spokojną taflę wody i bezpieczne warunki do pływania. Sanepid potwierdził również wysoką jakość wody, która jest w pełni przydatna do kąpieli.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Chłopach na dzień 3 sierpnia 2026 roku:

Chłopy 208B: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi komfortowe 21°C , a woda w Bałtyku nagrzała się do przyjemnych 20°C . Wiatr wieje z bardzo słabą prędkością zaledwie 2 m/s . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 31 lipca potwierdziła, że jest ona w pełni bezpieczna i zdatna do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi komfortowe , a woda w Bałtyku nagrzała się do przyjemnych . Wiatr wieje z bardzo słabą prędkością zaledwie . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 31 lipca potwierdziła, że jest ona w pełni bezpieczna i zdatna do kąpieli. Chłopy 214: Kąpielisko jest również otwarte i oferuje równie znakomite warunki do wypoczynku. Temperatura powietrza to 21°C, a wody 20°C. Przy wietrze o sile 2 m/s na plażowiczów czeka spokojne morze. Woda została sklasyfikowana jako przydatna do kąpieli podczas badania przeprowadzonego 31 lipca.

Dzięki tak stabilnym parametrom, oba strzeżone punkty w Chłopach stanowią dziś idealną alternatywę dla zatłoczonych, upalnych kurortów w głębi kraju.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się sezonowego problemu z zakwitem glonów. Na monitorowanych kąpieliskach w Chłopach nie odnotowano obecności sinic. Choć w niektórych rejonach zachodniopomorskiego wybrzeża czy zalewów od czasu do czasu pojawiają się lokalne ostrzeżenia, tutejsze plaże są całkowicie czyste. Bieżące kontrole sanitarne oraz sprzyjające, umiarkowane temperatury sprawiają, że woda zachowuje doskonałą przejrzystość i jest w pełni bezpieczna dla zdrowia wypoczywających.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Chłopach przynosi umiarkowane ciepło z temperaturą powietrza na poziomie 21°C i niemal bezwietrzną aurą (wiatr 2 m/s), co przy temperaturze wody sięgającej 20°C gwarantuje świetny czas nad morzem. Choć pogoda zachęca do wejścia do wody, zawsze pamiętaj o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do morza bezwzględnie sprawdź kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowników. Nawet przy spokojnym morzu należy kąpać się wyłącznie w strefach strzeżonych i ściśle stosować się do poleceń oraz komunikatów dawanych przez ratowników wodnych.

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