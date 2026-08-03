Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Plażowicze w Świnoujściu mają dziś powody do radości. Na żadnym z lokalnych kąpielisk nie obowiązują zakazy, co oznacza, że we wszystkich wyznaczonych strefach można bezpiecznie wejść do wody. Poniżej znajduje się szczegółowy raport dotyczący warunków na poszczególnych plażach według stanu na 3 sierpnia 2026 roku:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: panują tu doskonałe warunki – temperatura powietrza wynosi 23°C , a woda ma przyjemne 20°C . Słaby wiatr o prędkości 2 m/s sprawia, że morze jest spokojne, a woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli.

panują tu doskonałe warunki – temperatura powietrza wynosi , a woda ma przyjemne . Słaby wiatr o prędkości sprawia, że morze jest spokojne, a woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: parametry są równie zachęcające – temperatura powietrza to 23°C , wody 20°C , a wiatr wieje z prędkością 2 m/s . Woda jest czysta i bezpieczna.

parametry są równie zachęcające – temperatura powietrza to , wody , a wiatr wieje z prędkością . Woda jest czysta i bezpieczna. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: to kolejne miejsce z kompletem zielonych świateł dla pływaków. Przy powietrzu o temperaturze 23°C i wodzie mającej 20°C , lekki zefir ( 2 m/s ) gwarantuje komfortowy relaks.

to kolejne miejsce z kompletem zielonych świateł dla pływaków. Przy powietrzu o temperaturze i wodzie mającej , lekki zefir ( ) gwarantuje komfortowy relaks. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: położone nieco dalej od centrum, oferuje identyczne, znakomite warunki: 23°C w cieniu, 20°C w wodzie oraz wiatr o sile zaledwie 2 m/s. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów temat sinic to największa zmora letniego wypoczynku. Na szczęście napływają bardzo dobre wiadomości – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano zakwitu sinic, a woda we wszystkich lokalizacjach jest całkowicie czysta i przejrzysta. Podczas gdy w innych rejonach województwa zachodniopomorskiego, na przykład w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, wprowadzono zakazy z powodu pojawienia się tych organizmów, w Świnoujściu można bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami. Sytuacja na zachodnim wybrzeżu jest stabilna i w pełni bezpieczna.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Świnoujściu upływa pod znakiem ciepłej i stabilnej aury. Słoneczny poniedziałek przyniósł bardzo przyjemne popołudnie z temperaturami dochodzącymi do 24 stopni Celsjusza. Przy minimalnym wietrze wynoszącym 2 m/s, odczuwalna temperatura na plaży jest idealna do opalania. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowników. Choć dziś warunki są doskonałe, sytuacja nad morzem potrafi zmienić się dynamicznie. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników i korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, aby urlop przyniósł same radosne chwile.

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