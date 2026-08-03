Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie zapraszają

Na każdego, kto planuje dzisiejszy dzień spędzić na piasku, czekają doskonałe informacje. Jedyny oficjalnie monitorowany punkt rekreacyjny w tej miejscowości – Kąpielisko Dźwirzyno – jest dziś w pełni otwarty i bezpieczny dla miłośników kąpieli. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do wchodzenia do wody, a na plaży nie powiewa czerwona flaga. Szczegółowe warunki prezentują się następująco:

Stan kąpieliska: Otwarte (brak czerwonej flagi).

Otwarte (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza: 20°C, co w połączeniu z przyjemną, słoneczną aurą gwarantuje idealną temperaturę do wypoczynku bez ryzyka przegrzania organizmu.

20°C, co w połączeniu z przyjemną, słoneczną aurą gwarantuje idealną temperaturę do wypoczynku bez ryzyka przegrzania organizmu. Temperatura wody: Orzeźwiające 19°C – w sam raz na schłodzenie w letni dzień.

Orzeźwiające 19°C – w sam raz na schłodzenie w letni dzień. Prędkość wiatru: Bardzo łagodny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s sprawia, że fale są minimalne, a morze jest wyjątkowo spokojne.

Bardzo łagodny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s sprawia, że fale są minimalne, a morze jest wyjątkowo spokojne. Stan wody: Przydatna do kąpieli (oficjalna ocena sanitarna z dnia 22 lipca). Na dziś (3 sierpnia) zaplanowano kolejne, rutynowe badanie czystości wody, co pozwala mieć pewność, że bezpieczeństwo mikrobiologiczne jest stale pod ścisłą kontrolą.

Warto dodać, że tak dogodne i spokojne warunki na Bałtyku sprzyjają nie tylko klasycznemu plażowaniu, ale też wyjątkowym wyczynom sportowym – wczoraj, 2 sierpnia, polski pływak Bartłomiej Kubkowski jako pierwszy człowiek w historii z powodzeniem przepłynął Bałtyk wpław, docierając do pobliskiego wybrzeża w Dziwnowie. Wieczorem na turystów w Dźwirzynie czeka dodatkowa atrakcja – klimatyczny koncert z cyklu Muzyczne Zachody Słońca na tutejszym tarasie widokowym.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

Jednym z największych zmartwień letników nad Bałtykiem są sezonowe zakwity toksycznych sinic. Dla wszystkich przebywających w Dźwirzynie są to jednak doskonałe wiadomości – na tutejszym kąpielisku nie odnotowano obecności sinic. Woda jest w pełni przejrzysta, a badania laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że kąpiel jest całkowicie bezpieczna. Można bez obaw korzystać z uroków morskich fal.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, poniedziałek w Dźwirzynie oferuje idealną, umiarkowaną pogodę z temperaturą powietrza rzędu 20°C i wodą o temperaturze 19°C. Słaby wiatr o prędkości 3 m/s zapewnia bezpieczne warunki do zabawy w wodzie, zwłaszcza dla najmłodszych. Choć pogoda wydaje się wręcz wymarzona, należy pamiętać o nadrzędnej, złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosować się do poleceń dyżurujących służb. Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od odpowiedzialności samych kąpiących się.

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