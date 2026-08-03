Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie zapraszają

Po ostatnich wichurach i sztormowej aurze na Wybrzeżu, które zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag, dzisiejszy dzień przynosi radykalną zmianę pogody. Wiatr ustał do zaledwie 2 m/s, co oznacza niemal płaską taflę wody i gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Wszystkie monitorowane kąpieliska w gminie są w pełni dostępne. Oto szczegółowy raport z lokalnych plaż:

Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne – temperatura powietrza wynosi przyjemne 22°C , a wody 19°C . Słaby wiatr o sile 2 m/s i czysta woda stwarzają znakomite warunki do pływania.

– temperatura powietrza wynosi przyjemne , a wody . Słaby wiatr o sile 2 m/s i czysta woda stwarzają znakomite warunki do pływania. Kąpielisko morskie Dziwnów (główne) – parametry są identyczne: 22°C w cieniu, 19°C w falach Bałtyku i niemal bezwietrzna aura. Brak jakichkolwiek obostrzeń.

– parametry są identyczne: w cieniu, w falach Bałtyku i niemal bezwietrzna aura. Brak jakichkolwiek obostrzeń. Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze – woda ma 19°C , powietrze 22°C . Spokojne morze zachęca do relaksu.

– woda ma , powietrze . Spokojne morze zachęca do relaksu. Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich – bezpieczna lokalizacja o parametrach: powietrze 22°C , woda 19°C , wiatr 2 m/s.

– bezpieczna lokalizacja o parametrach: powietrze , woda , wiatr 2 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnówek – tutaj woda jest o stopień cieplejsza i osiąga 20°C przy temperaturze otoczenia wynoszącej 22°C . Warunki są wprost wymarzone!

– tutaj woda jest o stopień cieplejsza i osiąga przy temperaturze otoczenia wynoszącej . Warunki są wprost wymarzone! Kąpielisko morskie Łukęcin 'Spacerowa' – podobnie jak w Dziwnówku, Bałtyk ogrzał się tu do 20°C (powietrze 22°C, wiatr 2 m/s). Sanepid w pełni dopuszcza to kąpielisko do bezpiecznej rekreacji.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów mamy znakomite wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w gminie Dziwnów nie stwierdzono obecności sinic. Choć wysokie temperatury w innych częściach kraju sprzyjają tym mikroorganizmom, lokalne prądy i stabilna sytuacja hydrologiczna sprawiają, że woda w rejonie Dziwnowa pozostaje czysta, bezpieczna i w pełni zdatna do kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień oferuje nam niezwykle przyjemną, umiarkowaną aurę z temperaturą powietrza oscylującą wokół 22°C oraz wodą o temperaturze od 19°C do 20°C. Przy tak znikomym wietrze (2 m/s) falowanie Bałtyku jest minimalne. Pamiętajmy jednak, że morze to żywioł dynamiczny i kapryśny. Choć dzisiejsze warunki sprzyjają bezpiecznej zabawie, złotą zasadą każdego plażowicza powinno być bezwzględne stosowanie się do komunikatów ratowników oraz bieżące kontrolowanie koloru flagi na kąpielisku. Bezpieczeństwo nad wodą zawsze zależy od naszej odpowiedzialności.

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