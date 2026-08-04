Kolejne problemy Gołębiewskiego w Pobierowie

To kolejna sprawa dotycząca nowego obiektu nad Bałtykiem. Jakiś czas temu informowaliśmy już, że Gołębiewski w Pobierowie formalnie nie jest jeszcze hotelem i nie posiada żadnej kategorii gwiazdkowej - Afera wokół Gołębiewskiego w Pobierowie. Obiekt nie ma 5 gwiazdek! Wynikało to z faktu, że nie zakończono procedury zaszeregowania prowadzonej przez marszałka województwa.

Teraz jednak pojawiły się kolejne ustalenia. Jak podaje Fly4Free, kompleks został otwarty dla gości 10 czerwca, jednak do 31 lipca nie posiadał postanowienia umożliwiającego świadczenie usług hotelarskich przed zakończeniem całej procedury administracyjnej.

Od otwarcia 10 czerwca do minionego piątku obiekt przyjmował gości, choć zgodnie z obowiązującymi przepisami nie powinien. Potwierdził nam to na piśmie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – ten sam, który dzień po naszym pytaniu… działalność obiektu zalegalizował - informuje na Facebooku portal Fly4Free.

Obiekt przyjmował gości, a zgoda pojawiła się później

Według informacji przekazanych portalowi przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, stosowne postanowienie zostało wydane dopiero 31 lipca. Dokument pozwala prowadzić działalność do czasu zakończenia postępowania dotyczącego zaszeregowania obiektu.

Fly4Free zwraca uwagę, że decyzja została wydana dzień po skierowaniu do urzędu pytań dotyczących statusu prawnego inwestycji. Oznacza to, że przez ponad półtora miesiąca od otwarcia goście korzystali z usług obiektu, zanim wydano wymagane postanowienie.

Hotel Gołębiewski pod lupą

Najnowsze ustalenia pokazują więc, że wokół jednej z największych inwestycji hotelowych w Polsce wciąż pojawiają się pytania dotyczące formalności związanych z rozpoczęciem działalności. O tym, kiedy obiekt otrzyma ostateczną kategorię hotelową i liczbę gwiazdek, zdecyduje zakończenie postępowania prowadzonego przez Urząd Marszałkowski.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

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Stanowisko hotelu Gołębiewski Pobierowo

Zapytaliśmy hotel o stanowisko w sprawie i czekamy na odpowiedź.