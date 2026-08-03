Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 03.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-03 13:11

Po niedawnych zawirowaniach z końca lipca, kiedy na zachodnim wybrzeżu obowiązywały zakazy kąpieli z powodu wysokich fal, na początku sierpnia nastąpiła wyraźna stabilizacja aury. Poniedziałek, 3 sierpnia, przynosi w Mrzeżynie przyjemne warunki do plażowania, stanowiące miłą odmianę od afrykańskich upałów panujących w tym samym czasie na południu kraju. Wszystkie trzy tutejsze kąpieliska są dziś otwarte i w pełni bezpieczne dla wypoczywających.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na pustej plaży w Mrzeżynie. O warunkach nad morzem dowiesz się z SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 03.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zapraszają

Słaby, południowy wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że morze jest dziś niezwykle spokojne, co stwarza idealne warunki do bezpiecznej rekreacji. Wszystkie monitorowane kąpieliska w Mrzeżynie są dziś otwarte i dostępne dla wczasowiczów. Na każdym z nich powiewa biała flaga, a doskonała jakość wody została oficjalnie potwierdzona przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Mrzeżynie na dzień 3 sierpnia 2026 roku:

  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1: Temperatura powietrza wynosi komfortowe 22°C, natomiast woda w Bałtyku ma dziś 17°C. Przy znikomym wietrze o sile 1 m/s i braku fal są to wymarzone warunki dla rodzin z dziećmi.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2: Identyczne, znakomite warunki panują na sąsiednim sektorze wschodnim. Termometry wskazują 22°C w cieniu, woda ma temperaturę 17°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Zachód: Po zachodniej stronie ujścia rzeki Regi warunki są równie zachęcające. Temperatura powietrza to stabilne 22°C, wody 17°C, a wiatr osiąga marginalne 1 m/s.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Spływają bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zakwitu sinic, tak charakterystycznego dla bezwietrznych i upalnych okresów nad polskim morzem. Na żadnym z kąpielisk w Mrzeżynie nie odnotowano dziś obecności sinic. Woda jest przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli, co potwierdzają najnowsze analizy służb sanitarnych. Choć pod koniec lipca na niektórych innych kąpieliskach Pomorza Zachodniego (m.in. w Stepnicy) stwierdzono zakwity, to w rejonie Mrzeżyna prądy morskie oraz sprzyjająca aura skutecznie uchroniły plaże przed tym problemem. Można więc bez obaw korzystać z uroków tutejszego wybrzeża.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 3 sierpnia to dzień wręcz stworzony na relaks nad wodą w Mrzeżynie. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 22°C i niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr 1 m/s) wypoczynek na piasku będzie czystą przyjemnością. Choć woda o temperaturze 17°C może wydawać się nieco rześka, przy spokojnej tafli Bałtyku chętnych do orzeźwienia z pewnością nie zabraknie. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: warunki nad morzem potrafią zmienić się bardzo szybko. Zawsze przed wejściem do wody należy spojrzeć na maszt ratowniczy i upewnić się, jaka flaga na nim powiewa. Należy bezwzględnie słuchać poleceń ratowników i dbać o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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