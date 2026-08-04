Tour de Pologne 2026. Drugi etap rozpocznie się w Międzyzdrojach

II etap 83. edycji Tour de Pologne odbędzie się 4 sierpnia 2026 roku ok. godziny 13. Kolarze wystartują z Międzyzdrojów i skierują się w stronę Szczecina. Trasa będzie liczyć około 151 kilometrów, więc zdecydowanie mniej niż w przypadku I etapu, w którym kolarze mieli do pokonania aż 234 km. Dodatkowo trasa została poprowadzona głównie po płaskim terenie, co może sprzyjać walce sprinterów.

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Tour de Pologne Koszalin [ZDJĘCIA Z I ETAPU]

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Peleton przejedzie przez Pomorze Zachodnie

Kolarze podczas drugiego etapu odwiedzą wiele miejscowości województwa zachodniopomorskiego. Na trasie zaplanowano między innymi premie lotne LOTTO w Kamieniu Pomorskim, Nowogardzie oraz Goleniowie. Zawodnicy powalczą również na premii specjalnej Grupa Transportowa czy DPD.

II etap Tour de Pologne. Peleton przejedzie przez te miasta

Podczas drugiego etapu Tour de Pologne 2026 kolarze przejadą przez wiele miejscowości województwa zachodniopomorskiego. Peleton wystartuje w Międzyzdrojach, a następnie pojawi się m.in. w okolicach Wolina, Kamienia Pomorskiego, Golczewa, Nowogardu oraz Goleniowa. Zawodnicy skierują się dalej w stronę Szczecina, gdzie - jak wspominaliśmy - zaplanowano metę etapu.

Drogi zamknięte przez Tour de Pologne

Przejazd kolarzy Tour de Pologne oznacza nie tylko sportowe emocje dla kibiców, ale także zmiany w organizacji ruchu. Na trasie II etapu z Międzyzdrojów do Szczecina kierowcy powinni przygotować się na czasowe zamknięcia dróg, ograniczenia oraz możliwe opóźnienia. Oto odciniki ze szczególnym rugorem zamknięcia podczas II etapu:

DW 102 (Odcinek Międzyzdroje – Dziwnówek): całkowite zamknięcie na 90 minut przed przejazdem (od godz. 11:45)

DW 107 (Odcinek Dziwnówek – Kamień Pomorski): całkowite zamknięcie na 60 minut przed przejazdem (od godz. 12:44)

DW 106 (Odcinek Kamień Pomorski – Golczewo – Nowogard): całkowite zamknięcie na 90 minut przed (od godz. 12:30)

Lubczyna – Czarna Łąka – Pucice – Załom: całkowite zamknięcie na 60 minut przed przejazdem peletonu. (od godz. 14:49)

Szczecin Dąbie – aż do Trasy Zamkowej: całkowite zamknięcie na 60 minut przed przejazdem. (od godz. 15:00)

Trasa Zamkowa (Szczecin): zamknięcie na ok. 150 minut (w godzinach 15:15-17:30).

Tour de Pologne 2026 jedzie przez Polskę

Tegoroczna edycja Tour de Pologne składa się z siedmiu etapów. Wyścig rozpoczął się na Pomorzu, następnie przeniesie się przez kolejne regiony Polski, a zakończy się jazdą indywidualną na czas w Wieliczce. Pełny harmonogram znajdziecie poniżej: