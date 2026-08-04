Tour de Pologne 2026 w Szczecinie. Zobacz trasę i przygotuj się na utrudnienia

Tour de Pologne 2026. Przejazd przez miejscowości na Pomorzu Zachodnim

Zanim kolarze dotrą do mety w Szczecinie, ich droga będzie prowadzić przez inne rejony województwa zachodniopomorskiego. Trasa drugiego odcinka wyścigu przebiega m.in. przez obszary w pobliżu Goleniowa, Nowogardu oraz Kamienia Pomorskiego. To właśnie tam wyznaczono specjalne lotne premie dla uczestników rywalizacji.

Trasa Tour de Pologne w Szczecinie. Gdzie wypatrywać zawodników?

Pojawienie się peletonu w Szczecinie to gwarancja niezapomnianych wrażeń dla miłośników sportu, ale jednocześnie wyzwanie dla kierowców. Zawodnicy będą ścigać się na szczecińskich ulicach, co naturalnie wiąże się z wprowadzeniem tymczasowych zmian w organizacji ruchu drogowego wzdłuż wyznaczonego szlaku.

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Tour de Pologne Koszalin. I Etap [ZDJĘCIA]

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Utrudnienia drogowe i zamknięte ulice w Szczecinie na czas Tour de Pologne

Finałowe kilometry drugiego etapu rozegrają się z metą zlokalizowaną na słynnych Wałach Chrobrego, a kolarze wjadą do miasta od wschodniej strony, przez Dąbie. Następnie peleton pokona m.in. ul. Goleniowską, Gdańską, Energetyków, Most Długi, Wyszyńskiego, Niepodległości, Bramę Portową, al. Piastów, ul. Mieszka I, al. Piastów, pl. Kościuszki, al. Piastów, pl. Szarych Szeregów, al. Wojska Polskiego, pl. Zwycięstwa, al. Niepodległości, ul. Matejki aż do ul. Jana z Kolna, gdzie znajduje się meta. Zgodnie z harmonogramem organizatorów, pierwsi zawodnicy wjadą do Szczecina w okolicach godziny 16:08, a samo zakończenie etapu przewiduje się na 16:30.

Należy pamiętać, że 4 sierpnia przez niemal całą dobę (od godz. 00:01 do 20:00) wyłączone z ruchu będą następujące fragmenty miasta:

ul. Łady,

ul. Jana z Kolna,

Nabrzeże Wieleckie (odcinek od ul. Dubois do Mostu Długiego),

ul. Komandorska,

ul. Admiralska,

ul. Małopolska (na odcinku między ul. Jarowita a Komandorską).

Z kolei w godzinach od 9:00 do 20:00 nie będzie można przejechać przez:

zjazd z Trasy Zamkowej prowadzący w stronę ul. Jana z Kolna,

część Nabrzeża Wieleckiego zlokalizowaną między Mostem Długim a ul. Dubois.

Oprócz tego, w godzinach popołudniowych (14:00-15:00) zablokowany zostanie całkowicie wjazd na Trasę Zamkową od strony ul. Gdańskiej.

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Wielki powrót Tour de Pologne na szczecińskie ulice

Obecność tak prestiżowej imprezy sportowej to ogromne święto zarówno dla samego miasta, jak i dla wszystkich lokalnych sympatyków kolarstwa. Po długiej przerwie, mieszkańcy Szczecina znów mają wyjątkową okazję podziwiać z bliska rywalizację w największym wyścigu kolarskim organizowanym w naszym kraju.