Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Po niedawnych sztormach i silnym wietrze, które pod koniec lipca wymusiły wywieszenie czerwonych flag na środkowym wybrzeżu, Bałtyk wreszcie się uspokoił. Dzisiejsze warunki w Mielnie są po prostu wyśmienite dla wszystkich miłośników morskich kąpieli. Wiatr niemal całkowicie ucichł, osiągając zaledwie 1 m/s, dzięki czemu tafla wody jest spokojna i bezpieczna. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 22°C i temperaturze wody na poziomie 20°C, tutejsze plaże stanowią idealną oazę wytchnienia przed tropikalnymi temperaturami panującymi w głębi kraju. Dodatkową zachętą do odwiedzenia kurortu są trwające właśnie wydarzenia w ramach Mieleńskiego Lata Artystycznego. Oznacza to, że relaks na piasku można dziś połączyć z bogatym programem kulturalnym.

Wszystkie monitorowane plaże w gminie posiadają aktualne badania potwierdzające, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Oto szczegółowa lista bezpiecznych i otwartych kąpielisk w Mielnie na dzień 4 sierpnia 2026 roku:

Mielno 216 – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s, brak flagi (kąpielisko otwarte).

– woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s, brak flagi (kąpielisko otwarte). Mielno 218 – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s, brak flagi (kąpielisko otwarte).

– woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s, brak flagi (kąpielisko otwarte). Mielno 219 – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s, brak flagi (kąpielisko otwarte).

– woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s, brak flagi (kąpielisko otwarte). Mielno Floryda – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s, brak flagi (kąpielisko otwarte).

– woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s, brak flagi (kąpielisko otwarte). Mielno Krokus – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s, brak flagi (kąpielisko otwarte).

– woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s, brak flagi (kąpielisko otwarte). Mielno Morska – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s, brak flagi (kąpielisko otwarte).

– woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s, brak flagi (kąpielisko otwarte). Mielno Pionierów – woda przydatna do kąpieli (na podstawie badania z 14 lipca), temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s, brak flagi (kąpielisko otwarte).

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących dziś wejście do wody napływają doskonałe wiadomości. Oficjalne raporty sanitarne oraz brak jakichkolwiek czerwonych flag potwierdzają, że na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury w kraju sprzyjają nagrzewaniu się wód, chłodniejszy i czysty prąd w tej części Wybrzeża skutecznie chroni lokalne plaże przed tymi uciążliwymi bakteriami. Woda zachowuje pełną przejrzystość i jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia plażowiczów. Sytuacja ta wypada znakomicie na tle innych regionów, w których sanepid musiał w ostatnim czasie interweniować.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 4 sierpnia przynosi w Mielnie niemal bezwietrzną aurę (wiatr zaledwie 1 m/s) oraz przyjemne temperatury – 22°C w cieniu i aż 20°C w wodzie. Choć warunki zachęcają do beztroski, warto pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: kluczem do bezpiecznego wypoczynku jest zawsze respektowanie oznaczeń na plaży i bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników. Sytuacja meteorologiczna i stan wody potrafią zmienić się bardzo dynamicznie, dlatego przed każdym wejściem do morza należy upewnić się, jaki kolor flagi powiewa na maszcie.

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