Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie zapraszają

Po niedawnym sztormowym okresie na Bałtyku, który pod koniec lipca wymusił tymczasowe zamknięcie wielu plaż w regionie, aura nad morzem w pełni się ustabilizowała. Wiatr ucichł, a fale opadły, co stwarza wyśmienite warunki do bezpiecznych kąpieli dla całych rodzin.

Na plażowiczów czeka przygotowane kąpielisko:

Kąpielisko Dźwirzyno – jest otwarte dla odwiedzających. Na maszcie ratowniczym nie powiewa czerwona flaga, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 23°C, z kolei woda w Bałtyku ma orzeźwiające 19°C. Spokojną atmosferę zapewnia niemal bezwietrzna pogoda – prędkość wiatru to zaledwie 2 m/s, dzięki czemu na morzu nie występują niebezpieczne fale ani prądy wsteczne. Ostatnie badanie czystości wody z 22 lipca potwierdziło, że woda jest całkowicie przydatna do kąpieli.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich osób obawiających się uciążliwych zakwitów wody, które o tej porze roku potrafią pokrzyżować wakacyjne plany. Na monitorowanym kąpielisku w Dźwirzynie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta i całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Warto dodać, że zgodnie z aktualnymi doniesieniami z początku sierpnia, otwarte wody polskiego Bałtyku są obecnie wolne od niebezpiecznych zakwitów cyjanobakterii. Można zatem bez obaw korzystać z uroków letniego wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Dźwirzynie są wręcz idealne na relaks nad morzem – umiarkowana temperatura powietrza wynosząca 23°C w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (wiatr o prędkości 2 m/s) pozwala na komfortowy wypoczynek bez dokuczliwego upału. Bałtyk o temperaturze 19°C zachęca do orzeźwienia. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na maszcie ratowniczym. Biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona bezwzględnie oznacza zakaz wchodzenia do wody. Słuchanie poleceń ratowników to klucz do bezpiecznego i udanego urlopu!

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