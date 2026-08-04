Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 04.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-04 12:57

Po ostatnich dniach niespokojnej pogody i czerwonych flagach wywołanych przez wysokie fale, 4 sierpnia nadmorskie Mrzeżyno wita turystów idealnymi warunkami do wypoczynku. Spokojny Bałtyk i niemal bezwietrzna aura sprawiły, że plaże błyskawicznie zapełniły się wczasowiczami, a w internecie głośno jest nawet o gigantycznym parawanie rozstawionym o poranku przez grupę plażowiczów. Wszystkie lokalne kąpieliska są dziś w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie spragnionych ochłody gości.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży w Mrzeżynie. O warunkach kąpieli przeczytasz w SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 04.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zapraszają

Po niedawnym załamaniu pogody i zakazach kąpieli sytuacja nad morzem całkowicie się ustabilizowała. Dziś na żadnej z plaż w Mrzeżynie nie powiewa czerwona flaga, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni bezpieczne i dozwolone. Warunki do plażowania są wręcz wymarzone, a minimalny wiatr sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk w Mrzeżynie:

  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2: Warunki do kąpieli są znakomite. Temperatura powietrza wynosi 23°C, a woda w Bałtyku ma 17°C. Wiatr jest ledwie wyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Oficjalne badanie sanepidu potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1: Tutaj również panują identyczne, doskonałe warunki. Termometry wskazują 23°C w cieniu, natomiast woda orzeźwia temperaturą 17°C. Bardzo słaby wiatr (1 m/s) gwarantuje brak wysokich fal, a czystość wody nie budzi żadnych zastrzeżeń.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Zachód: Po drugiej stronie rzeki Regi warunki są równie sprzyjające. Temperatura powietrza to stabilne 23°C, a wody – 17°C. Przy wietrze wiejącym z prędkością 1 m/s ta plaża, tradycyjnie wyróżniona prestiżową Błękitną Flagą za najwyższą jakość, jest dziś doskonałym wyborem na relaks.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów planujących wypoczynek nad Bałtykiem obawia się nagłego zakwitu sinic, które w upalne dni potrafią pokrzyżować plażowe plany. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich przebywających w naszym regionie. Na żadnym z trzech monitorowanych kąpielisk w Mrzeżynie nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest przejrzysta, wolna od niebezpiecznych kożuchów i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Choć wysokie temperatury w innych częściach kraju sprzyjają rozwojowi tych organizmów, to u nas morska bryza i stabilne warunki utrzymują plaże w idealnym stanie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Mrzeżynie to idealny kompromis dla tych, którzy nie przepadają za męczącymi, afrykańskimi upałami. Przy temperaturze powietrza sięgającej 23°C i niemal bezwietrznej pogodzie (1 m/s), plażowanie jest wyjątkowo przyjemne. Pamiętajmy jednak, że temperatura wody wynosi obecnie 17°C, co oznacza, że przed wejściem do morza warto stopniowo schładzać ciało, aby uniknąć szoku termicznego.

Choć dziś wszystkie kąpieliska są otwarte, pogoda nad Bałtykiem bywa kapryśna i potrafi zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin. Dlatego naszą złotą zasadą jest stała czujność – zawsze przed wejściem do wody sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowników i bezwzględnie stosuj się do ich poleceń. Bezpieczeństwo podczas letniego relaksu to absolutny priorytet!

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