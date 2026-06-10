Nie tylko do Świnoujścia. Tramwaj wodny ruszy też w rejsy do Niemiec

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Rejs przez dziką Dolinę Dolnej Odry
Start o 10:00 z Bulwaru Chrobrego. Już po kilkunastu minutach pasażerowie znajdą się w jednym z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Europy – Dolinie Dolnej Odry, której część stanie się wkrótce częścią Drawieńskiego Parku Narodowego. To prawdziwy wodny labirynt, w którym od lat rządzi natura.
Na pokładzie tramwaju wodnego dostępne będą lornetki, dzięki którym łatwiej wypatrzeć żurawie, bieliki, czaple czy kormorany. Do tego materiały edukacyjne i opowieści przewodnika odrzańskiego, Jacka Wocha, który podkreśla, że Międzyodrze to „raj dla kajakarzy i miłośników wypoczynku w zgodzie z naturą”.
Mescherin i Gartz – dwa przystanki, dwa światy
Pierwszy przystanek – Mescherin – to spokojna, zielona miejscowość idealna na krótki spacer lub rowerową rozgrzewkę. Na turystów czeka m.in. wieża widokowa „Lecący Żuraw” oraz panorama Doliny Dolnej Odry ze wzgórza Stettiner Berg.
Drugi przystanek – Gartz – to już 2,5 godziny na zwiedzanie. Miasteczko zachwyca zabytkami, promenadą i trasami spacerowymi z kodami QR, które opowiadają historię miejsca w trzech językach. Można tu zjeść lunch, pospacerować lub ruszyć na rowerową wyprawę.
Rejs + rower = idealny weekend
Wzdłuż trasy biegnie popularny szlak Blue Velo. Można więc połączyć wodną przygodę z rowerową wyprawą po polsko‑niemieckim pograniczu. Na pokładzie jest miejsce na rowery, a przewóz kosztuje tylko 10 zł.
Historia na żywo dzięki aplikacji Explore Oder
Podczas rejsu pasażerowie poznają opowieści o dawnej żegludze odrzańskiej, powstaniu Międzyodrza czy walkach o Odrę w 1945 roku. Aplikacja Explore Oder automatycznie odtwarza nagrania w języku polskim, niemieckim i angielskim. Na pokładzie dostępne będą jednorazowe słuchawki.
Rozkład rejsów
Szczecin – Mescherin – Gartz 10:00 → 11:55–12:10 → 12:50
Gartz – Mescherin – Szczecin 15:30 → 16:10–16:25 → 18:15
Rejsy odbywają się w każdą sobotę i niedzielę lata, z wyłączeniem 15–16 sierpnia.
Ceny biletów
- Normalny (w obie strony): 60 zł
- Ulgowy do 12 lat (w obie strony): 40 zł
- Normalny (w jedną stronę): 40 zł
- Ulgowy (w jedną stronę): 30 zł
- Rodzinny 2+2 (w obie strony): 180 zł
- Rodzinny 2+2 (w jedną stronę): 120 zł
- Rower: 10 zł
- Dzieci do 3 lat: gratis
Bilety od 20 czerwca: online lub w CIT przy pl. Żołnierza Polskiego 20.
Zabierz dokument tożsamości!
To rejs międzynarodowy – trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości uprawniający do pobytu w Niemczech. Aplikacja mObywatel nie jest akceptowana.
Co znajdzie się na pokładzie?
Na statku znajdują się:
- toaleta,
- strefa kawiarniana,
- miejsce na rowery,
- lornetki,
- materiały edukacyjne.
Warto być na miejscu 15 minut przed rejsem. Odprawa kończy się 5 minut przed wypłynięciem.