Nie tylko do Świnoujścia. Tramwaj wodny ruszy też w rejsy do Niemiec

Rejs przez dziką Dolinę Dolnej Odry

Start o 10:00 z Bulwaru Chrobrego. Już po kilkunastu minutach pasażerowie znajdą się w jednym z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Europy – Dolinie Dolnej Odry, której część stanie się wkrótce częścią Drawieńskiego Parku Narodowego. To prawdziwy wodny labirynt, w którym od lat rządzi natura.

Na pokładzie tramwaju wodnego dostępne będą lornetki, dzięki którym łatwiej wypatrzeć żurawie, bieliki, czaple czy kormorany. Do tego materiały edukacyjne i opowieści przewodnika odrzańskiego, Jacka Wocha, który podkreśla, że Międzyodrze to „raj dla kajakarzy i miłośników wypoczynku w zgodzie z naturą”.

Mescherin i Gartz – dwa przystanki, dwa światy

Pierwszy przystanek – Mescherin – to spokojna, zielona miejscowość idealna na krótki spacer lub rowerową rozgrzewkę. Na turystów czeka m.in. wieża widokowa „Lecący Żuraw” oraz panorama Doliny Dolnej Odry ze wzgórza Stettiner Berg.

Drugi przystanek – Gartz – to już 2,5 godziny na zwiedzanie. Miasteczko zachwyca zabytkami, promenadą i trasami spacerowymi z kodami QR, które opowiadają historię miejsca w trzech językach. Można tu zjeść lunch, pospacerować lub ruszyć na rowerową wyprawę.

Rejs + rower = idealny weekend

Wzdłuż trasy biegnie popularny szlak Blue Velo. Można więc połączyć wodną przygodę z rowerową wyprawą po polsko‑niemieckim pograniczu. Na pokładzie jest miejsce na rowery, a przewóz kosztuje tylko 10 zł.

Historia na żywo dzięki aplikacji Explore Oder

Podczas rejsu pasażerowie poznają opowieści o dawnej żegludze odrzańskiej, powstaniu Międzyodrza czy walkach o Odrę w 1945 roku. Aplikacja Explore Oder automatycznie odtwarza nagrania w języku polskim, niemieckim i angielskim. Na pokładzie dostępne będą jednorazowe słuchawki.

Rozkład rejsów

Szczecin – Mescherin – Gartz 10:00 → 11:55–12:10 → 12:50

Gartz – Mescherin – Szczecin 15:30 → 16:10–16:25 → 18:15

Rejsy odbywają się w każdą sobotę i niedzielę lata, z wyłączeniem 15–16 sierpnia.

Ceny biletów

Normalny (w obie strony): 60 zł

Ulgowy do 12 lat (w obie strony): 40 zł

Normalny (w jedną stronę): 40 zł

Ulgowy (w jedną stronę): 30 zł

Rodzinny 2+2 (w obie strony): 180 zł

Rodzinny 2+2 (w jedną stronę): 120 zł

Rower: 10 zł

Dzieci do 3 lat: gratis

Bilety od 20 czerwca: online lub w CIT przy pl. Żołnierza Polskiego 20.

Zabierz dokument tożsamości!

To rejs międzynarodowy – trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości uprawniający do pobytu w Niemczech. Aplikacja mObywatel nie jest akceptowana.

Co znajdzie się na pokładzie?

Na statku znajdują się:

toaleta,

strefa kawiarniana,

miejsce na rowery,

lornetki,

materiały edukacyjne.

Warto być na miejscu 15 minut przed rejsem. Odprawa kończy się 5 minut przed wypłynięciem.

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