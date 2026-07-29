Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach zapraszają

Po wtorkowym sztormowym paraliżu, kiedy to z powodu silnego wiatru i prądów wstecznych ratownicy musieli wywiesić czerwone flagi w całym regionie, środowy poranek przyniósł upragniony spokój. Morze wyciszyło się, a prędkość wiatru spadła do zaledwie 3 m/s. Wszystkie cztery kąpieliska w Dąbkach są obecnie otwarte dla miłośników morskich kąpieli, co potwierdzają najnowsze odczyty służb ratowniczych.

Oto szczegółowe zestawienie warunków panujących na poszczególnych plażach w Dąbkach:

Dąbki Wschód – kąpielisko I: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 21°C, natomiast woda w Bałtyku ma 18°C. Wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 24 lipca potwierdza jej doskonałą przydatność do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi 21°C, natomiast woda w Bałtyku ma 18°C. Wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 24 lipca potwierdza jej doskonałą przydatność do kąpieli. Dąbki Wschód – kąpielisko II: Kąpielisko jest otwarte . Warunki są identyczne – termometry wskazują 21°C w cieniu, woda ma rześkie 18°C, a wiatr o sile 3 m/s zapewnia przyjemną bryzę.

Kąpielisko jest . Warunki są identyczne – termometry wskazują 21°C w cieniu, woda ma rześkie 18°C, a wiatr o sile 3 m/s zapewnia przyjemną bryzę. Dąbki Zachód – kąpielisko I: Kąpielisko jest otwarte . Plażowicze mogą bezpiecznie korzystać z uroków morza przy temperaturze powietrza 21°C i wody 18°C. Słaby wiatr (3 m/s) sprzyja relaksowi.

Kąpielisko jest . Plażowicze mogą bezpiecznie korzystać z uroków morza przy temperaturze powietrza 21°C i wody 18°C. Słaby wiatr (3 m/s) sprzyja relaksowi. Dąbki Zachód – kąpielisko II: Kąpielisko jest otwarte. Podobnie jak na pozostałych odcinkach, woda jest zdatna do kąpieli, a jej temperatura wynosi 18°C przy 21°C na brzegu i wietrze 3 m/s.

Warto podkreślić, że ostatnie badania mikrobiologiczne wody na wszystkich tych kąpieliskach zostały przeprowadzone 24 lipca, a kolejne planowane są na 4 sierpnia. Do tego czasu, o ile nie zmienią się warunki pogodowe, można bez obaw cieszyć się bezpieczną kąpielą.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących wodny wypoczynek nadeszły znakomite wiadomości: na żadnym z czterech monitorowanych kąpielisk w Dąbkach nie odnotowano zakwitu sinic. Choć w ubiegłych latach w sezonie letnim zdarzały się okresowe problemy z tymi organizmami, obecne doniesienia sanitarno-epidemiologiczne wskazują, że otwarty Bałtyk w okolicach Dąbek oraz sąsiednich kurortów jest całkowicie wolny od tego zagrożenia. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli, co potwierdzają oficjalne komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Dąbkach sprzyja umiarkowanemu relaksowi – temperatura powietrza wynosi 21°C, a temperatura wody to 18°C. Choć nie jest to upalny dzień, łagodny wiatr wiejący z prędkością 3 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura jest bardzo przyjemna. Mimo dobrych warunków, warto pamiętać o najważniejszej zasadzie każdego urlopowicza: zawsze należy sprawdzać kolor flagi na stanowisku ratowników przed wejściem do wody. Biała flaga to zielone światło do zabawy, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz kąpieli – ignorowanie jej, zwłaszcza po niedawnych silnych prądach wstecznych, może skończyć się tragicznie. Stosowanie się do poleceń ratowników to klucz do bezpiecznego urlopu nad Bałtykiem!

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