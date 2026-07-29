Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Darłowie zapraszają

Mamy fantastyczne wiadomości dla wszystkich przebywających na urlopie nad polskim morzem. Dzisiaj wszystkie oficjalne i strzeżone kąpieliska w Darłowie są w pełni otwarte dla plażowiczów. Na obu częściach wybrzeża – zarówno we Wschodnim, jak i Zachodnim Darłówku – panują spokojne i bezpieczne warunki. Warto przy tym wyjaśnić małą zagadkę topograficzną: na Plaży Zachodniej turyści nie znajdą kąpieliska nr 1. Wynika to z trwającego tam remontu zachodniego mola i konieczności zachowania strefy bezpieczeństwa przy pracach hydrotechnicznych, dlatego ratownicy dbają o bezpieczeństwo na kąpieliskach od numeru 2 do 5.

Oto szczegółowy wykaz i warunki panujące na poszczególnych plażach:

Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1 : woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 16°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 16°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Kąpielisko Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2 : woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 16°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 16°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 3 : woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 16°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 16°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 4 : woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 16°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 16°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 2 : woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 16°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 16°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 3 : woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 16°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 16°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 4 : woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 16°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 16°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 5: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 16°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy kolejną świetną wiadomość dla wczasowiczów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Darłowie nie stwierdzono zakwitu sinic. Zgodnie z oficjalnymi raportami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, polskie plaże nad otwartym Bałtykiem są obecnie wolne od tych uciążliwych mikroorganizmów. Choć wysokie letnie temperatury w innych rejonach kraju bywają powodem czasowego zamykania kąpielisk, w Darłowie woda jest całkowicie czysta i gotowa na bezpieczne przyjęcie kąpiących się.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki, pogoda w Darłowie zachęca do spędzania czasu na brzegu – przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C oraz wyjątkowo spokojnym wietrze o sile zaledwie 2 m/s można liczyć na przyjemny odpoczynek i brak wysokich fal. Temperatura wody wynosi 16°C, co dla wielu może być orzeźwiające, jednak sprzyja bezpiecznemu schłodzeniu się w upalne dni. Jako doświadczony przewodnik przypominam jednak o najważniejszej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: bez względu na to, jak dobre są prognozy, zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody!

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