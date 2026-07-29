Nowy milioner w Polsce! Nawet nie wyszedł z domu, a zgarnął fortunę w Eurojackpot

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-29 12:05

Wtorkowe losowanie Eurojackpot przyniosło ogromne emocje i… nowego milionera w Polsce. Szczęśliwy gracz nie stał w kolekturze, nie czekał w kolejce, nie szukał „szczęśliwego punktu”. Wystarczyło kilka kliknięć na stronie lotto.pl, by na jego konto trafiła ponadmilionowa wygrana.

Mężczyzna w podkoszulku gra na telefonie. W tle telewizor z losowaniem Lotto. O wygranej przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Wygenerowane przez AI

Wyniki losowania Eurojackpot 28.07.2026

W losowaniu Eurojackpot we wtorek, 28 lipca, padły liczby: 11, 21, 40, 41, 45 oraz 1 i 5.

Tym razem nikt nie zgarnął głównej puli – aż 45 milionów złotych (10 mln euro). Mimo to w Europie posypały się wysokie trafienia:

  • Wygrana II stopnia – Dania, ponad 1,2 mln euro
  • Cztery wygrane III stopnia – Dania, Holandia, Niemcy i Polska, każda po ponad 173 tys. euro

Gdzie padła wygrana w Polsce?

Polski gracz zgarnął dokładnie 1 259 451,70 zł (minus podatek). Co najciekawsze – zagrał online, nie ruszając się z fotela i wizycie w kolekturze Lotto. Nie wiadomo zatem, czy wygrana padła w dużym mieście, czy w małej wsi. Szczęśliwy gracz mógł zagrać dosłownie wszędzie, gdzie mógł skorzystać z internetu.

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Co można zrobić z ponad milionem złotych?

Ponad 1,25 mln zł to kwota, która potrafi odmienić życie. Na co można ją przeznaczyć?

  • zakup mieszkania 60–70 m² w dużym mieście
  • nowy samochód klasy premium, np. Audi A6 lub BMW X3
  • budowa małego domu w spokojnej okolicy
  • podróże dookoła świata – nawet kilka razy
  • solidny start inwestycyjny: mieszkanie pod wynajem, obligacje, fundusze

To pieniądze, które dają wolność – i to bez konieczności trafienia głównej puli.

Zasady gry w Eurojackpot

Eurojackpot to międzynarodowa gra, w której bierze udział kilkanaście europejskich państw. Zasady są proste:

  • wybierasz 5 liczb z 50
  • oraz 2 euronumery z 12
  • jeden zakład kosztuje 12,50 zł
  • losowania odbywają się we wtorki i piątki
  • aby zdobyć główną wygraną, trzeba trafić wszystkie 7 liczb

To właśnie dzięki tej formule kumulacje potrafią rosnąć do gigantycznych poziomów.

Kumulacja rośnie!

W piątek, 31 lipca, do wygrania będzie aż 70 milionów złotych. Po braku głównego trafienia we wtorek emocje są jeszcze większe – gracze w całej Europie szykują się na dużą wygraną. Czy kumulacja zostanie rozbita? Przekonamy się już niebawem.

Najwyższe wygrane Eurojackpot w Polsce
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