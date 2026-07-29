Nowy milioner w Polsce! Nawet nie wyszedł z domu, a zgarnął fortunę w Eurojackpot

Wyniki losowania Eurojackpot 28.07.2026

W losowaniu Eurojackpot we wtorek, 28 lipca, padły liczby: 11, 21, 40, 41, 45 oraz 1 i 5.

Tym razem nikt nie zgarnął głównej puli – aż 45 milionów złotych (10 mln euro). Mimo to w Europie posypały się wysokie trafienia:

Wygrana II stopnia – Dania, ponad 1,2 mln euro

Cztery wygrane III stopnia – Dania, Holandia, Niemcy i Polska, każda po ponad 173 tys. euro

Gdzie padła wygrana w Polsce?

Polski gracz zgarnął dokładnie 1 259 451,70 zł (minus podatek). Co najciekawsze – zagrał online, nie ruszając się z fotela i wizycie w kolekturze Lotto. Nie wiadomo zatem, czy wygrana padła w dużym mieście, czy w małej wsi. Szczęśliwy gracz mógł zagrać dosłownie wszędzie, gdzie mógł skorzystać z internetu.

Co można zrobić z ponad milionem złotych?

Ponad 1,25 mln zł to kwota, która potrafi odmienić życie. Na co można ją przeznaczyć?

zakup mieszkania 60–70 m² w dużym mieście

nowy samochód klasy premium, np. Audi A6 lub BMW X3

budowa małego domu w spokojnej okolicy

podróże dookoła świata – nawet kilka razy

solidny start inwestycyjny: mieszkanie pod wynajem, obligacje, fundusze

To pieniądze, które dają wolność – i to bez konieczności trafienia głównej puli.

Zasady gry w Eurojackpot

Eurojackpot to międzynarodowa gra, w której bierze udział kilkanaście europejskich państw. Zasady są proste:

wybierasz 5 liczb z 50

oraz 2 euronumery z 12

jeden zakład kosztuje 12,50 zł

losowania odbywają się we wtorki i piątki

aby zdobyć główną wygraną, trzeba trafić wszystkie 7 liczb

To właśnie dzięki tej formule kumulacje potrafią rosnąć do gigantycznych poziomów.

Kumulacja rośnie!

W piątek, 31 lipca, do wygrania będzie aż 70 milionów złotych. Po braku głównego trafienia we wtorek emocje są jeszcze większe – gracze w całej Europie szykują się na dużą wygraną. Czy kumulacja zostanie rozbita? Przekonamy się już niebawem.

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