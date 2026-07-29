Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 29.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-29 11:02

Słoneczna aura i niemal bezwietrzna pogoda sprzyjają dziś wypoczynkowi nad morzem. Po niedawnych zawirowaniach pogodowych i wysokich falach, które w ostatnich dniach zmuszały ratowników do wywieszania czerwonych flag na wielu pomorskich plażach, sytuacja w Mrzeżynie w pełni się ustabilizowała. Dzisiejszy raport z 29 lipca przynosi świetne wiadomości dla wszystkich wczasowiczów planujących relaks nad wodą.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad brzegiem morza. O bezpiecznych kąpielach w Mrzeżynie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 29.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zapraszają

Dziś na plażowiczów czekają doskonałe warunki do rekreacji. Wiatr, który jeszcze niedawno dawał się we znaki i generował niebezpieczne prądy wsteczne, ustał niemal zupełnie. Na wszystkich trzech wyznaczonych kąpieliskach w Mrzeżynie nie wywieszono czerwonych flag, co oznacza, że woda jest w pełni bezpieczna i otwarta dla miłośników morskich kąpieli. Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:

  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1 – temperatura powietrza wynosi 22°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Wiatr wieje z minimalną prędkością zaledwie 1 m/s. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 3 sierpnia 2026 roku.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2 – warunki są tu identyczne: przyjemne 22°C w powietrzu oraz 18°C w wodzie. Przy wietrze rzędu 1 m/s morze jest spokojne, co stwarza idealne warunki dla rodzin z dziećmi. Jakość wody pozostaje bez zarzutu.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Zachód – zlokalizowane po zachodniej stronie ujścia Regi kąpielisko również kusi świetną aurą. Temperatura powietrza to 22°C, wody 18°C, a wiatr o sile 1 m/s ledwo marszczy taflę wody. Oficjalne analizy sanitarne potwierdzają pełne bezpieczeństwo kąpieli.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wieści dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mrzeżynie nie stwierdzono obecności sinic. Choć wysokie temperatury w pełni lata sprzyjają zakwitom tych organizmów w niektórych zamkniętych zbiornikach wodnych w kraju, otwarte wody Bałtyku w tym rejonie pozostają całkowicie czyste i wolne od niebezpiecznych cyjanobakterii. Zarówno ratownicy, jak i służby sanitarne nie raportują żadnych niepokojących zmian w barwie czy zapachu wody, co pozwala na bezstresowe korzystanie z uroków polskiego morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejszy dzień: temperatura powietrza oscylująca wokół 22°C przy minimalnym wietrze wynoszącym zaledwie 1 m/s stwarza komfortowe warunki do plażowania i spacerów nadmorską promenadą. Choć woda o temperaturze 18°C może wydawać się nieco rześka, brak silnych fal i prądów wstecznych gwarantuje bezpieczną zabawę. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: warunki nad morzem potrafią zmienić się bardzo dynamicznie. Zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy – brak flagi lub biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona bezwzględnie oznacza zakaz wchodzenia do morza. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych!

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