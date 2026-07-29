Sinice Dźwirzyno. Czy w Dźwirzynie można się kąpać 29.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-29 10:59

Po niedawnym, gwałtownym załamaniu pogody i sztormie na Bałtyku, który zmusił ratowników do zamknięcia ponad stu zachodniopomorskich plaż, wiatr w końcu ucichł. Dzisiejszy raport z 29 lipca przynosi znakomite wiadomości dla wszystkich wypoczywających w Dźwirzynie. Nadmorski kurort wita plażowiczów spokojną aurą, a tutejsze kąpielisko jest w pełni bezpieczne i otwarte dla spragnionych morskich kąpieli.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad morzem. O bezpiecznych kąpielach w Dźwirzynie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dźwirzyno. Czy w Dźwirzynie można się kąpać 29.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie zapraszają

Po niezwykle dynamicznym początku tygodnia, kiedy to silny wiatr i wysokie fale uniemożliwiały bezpieczne korzystanie z uroków morza, w środę nastąpił gwałtowny zwrot akcji. Morze uspokoiło się, a warunki do pływania uległy diametralnej poprawie. Jedyne oficjalne i strzeżone kąpielisko w mieście zaprasza wszystkich turystów do wody.

Oto szczegółowe warunki panujące na plaży w Dźwirzynie:

  • Kąpielisko DźwirzynoOTWARTE. Oficjalne badanie sanitarne potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 22 lipca 2026 r., następne badanie zaplanowano na 3 sierpnia 2026 r.).
  • Temperatura powietrza: 21°C, co po chłodniejszych dniach sprzyja przyjemnemu plażowaniu.
  • Temperatura wody: 19°C, oferująca doskonałe orzeźwienie w letnie popołudnie.
  • Prędkość wiatru: zaledwie 1 m/s – to gwarancja braku wysokich fal i spokojnej, bezpiecznej tafli wody.

Dzięki tak łagodnym parametrom, plaża w Dźwirzynie jest dziś jednym z najbardziej komfortowych miejsc do wypoczynku na całym zachodnim wybrzeżu.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

Temat toksycznych zakwitów sinic to coroczna zmora wczasowiczów, jednak osoby spędzające urlop w Dźwirzynie mogą odetchnąć z ulgą. Na tutejszym, monitorowanym kąpielisku nie odnotowano żadnych śladów obecności sinic, co jednoznacznie potwierdzają badania laboratoryjne sanepidu oraz codzienne obserwacje prowadzone przez ratowników. Choć w innych częściach województwa, na przykład w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, wykryto niebezpieczne zakwity, otwarty Bałtyk w okolicach Dźwirzyna pozostaje całkowicie czysty i bezpieczny dla zdrowia kąpiących się.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, środowa aura w Dźwirzynie stwarza niemal idealne warunki do letniego relaksu – z temperaturą powietrza wynoszącą 21°C, wodą o temperaturze 19°C oraz minimalnym wiatrem (1 m/s). Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od nas samych. Złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty brzmi: zawsze sprawdzaj barwę flagi przed wejściem do morza i bezwzględnie stosuj się do komunikatów oraz poleceń ratowników pracujących na wieżach obserwacyjnych. Tylko w ten sposób Twój letni wypoczynek będzie nie tylko udany, ale przede wszystkim bezpieczny!

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