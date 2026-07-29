Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Po przejściu niżu, który jeszcze niedawno przynosił gwałtowny wiatr, nad polskim morzem rozbudował się stabilny układ wyżowy. To oznacza koniec wysokich fal i powrót bezpiecznych warunków do rekreacji.

Kąpielisko Grzybowo – OTWARTE. Na plaży nie obowiązują obecnie żadne ograniczenia, a na maszcie ratowniczym nie ma czerwonej flagi. Warunki fizyczne zmierzone 29 lipca 2026 roku są znakomite: wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, gwarantując spokojną taflę wody. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C, a woda w Bałtyku ma 19°C. Według oficjalnego raportu sanepidu woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 22 lipca 2026 r., kolejne badanie zaplanowano na 3 sierpnia 2026 r.).

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich osób, które planują orzeźwiającą kąpiel, mamy bardzo dobre wieści. Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie bezpieczna pod względem biologicznym. Choć w innych częściach polskiego wybrzeża w trakcie sezonu letniego zdarzają się lokalne wykwity tych organizmów, Grzybowo pozostaje wolne od tego problemu, a oficjalne kontrole sanitarne nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środowa aura w Grzybowie sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza na poziomie 21°C, woda o temperaturze 19°C oraz minimalny wiatr (1 m/s) tworzą idealny klimat do plażowania bez uciążliwego chłodu czy fal. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze sprawdzaj aktualny kolor flagi na stanowisku ratowników przed wejściem do morza. Warunki na Bałtyku mogą ulec zmianie w ciągu zaledwie kilku godzin, dlatego kluczem do bezpiecznego powrotu z wakacji jest bezwzględne stosowanie się do poleceń profesjonalnych służb ratunkowych.

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