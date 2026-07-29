Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 29.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-29 11:01

Po silnym załamaniu pogody i sztormowych warunkach, które jeszcze na początku tygodnia wymusiły wywieszenie czerwonych flag na zachodniopomorskich plażach, sytuacja nad Bałtykiem gwałtownie się poprawiła. W środę, 29 lipca, nadmorski wiatr niemal całkowicie ucichł, co stwarza idealne warunki do bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Kąpielisko w Grzybowie jest w pełni gotowe na przyjęcie urlopowiczów, oferując spokojne morze i doskonałe parametry do letniego relaksu.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży w Grzybowie. O warunkach nad morzem przeczytasz w SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 29.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Po przejściu niżu, który jeszcze niedawno przynosił gwałtowny wiatr, nad polskim morzem rozbudował się stabilny układ wyżowy. To oznacza koniec wysokich fal i powrót bezpiecznych warunków do rekreacji.

  • Kąpielisko GrzybowoOTWARTE. Na plaży nie obowiązują obecnie żadne ograniczenia, a na maszcie ratowniczym nie ma czerwonej flagi. Warunki fizyczne zmierzone 29 lipca 2026 roku są znakomite: wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, gwarantując spokojną taflę wody. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C, a woda w Bałtyku ma 19°C. Według oficjalnego raportu sanepidu woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 22 lipca 2026 r., kolejne badanie zaplanowano na 3 sierpnia 2026 r.).

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich osób, które planują orzeźwiającą kąpiel, mamy bardzo dobre wieści. Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie bezpieczna pod względem biologicznym. Choć w innych częściach polskiego wybrzeża w trakcie sezonu letniego zdarzają się lokalne wykwity tych organizmów, Grzybowo pozostaje wolne od tego problemu, a oficjalne kontrole sanitarne nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środowa aura w Grzybowie sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza na poziomie 21°C, woda o temperaturze 19°C oraz minimalny wiatr (1 m/s) tworzą idealny klimat do plażowania bez uciążliwego chłodu czy fal. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze sprawdzaj aktualny kolor flagi na stanowisku ratowników przed wejściem do morza. Warunki na Bałtyku mogą ulec zmianie w ciągu zaledwie kilku godzin, dlatego kluczem do bezpiecznego powrotu z wakacji jest bezwzględne stosowanie się do poleceń profesjonalnych służb ratunkowych.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki