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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają
Po wtorkowym załamaniu pogody i wywieszeniu czerwonych flag z powodu wysokich fal oraz niebezpiecznych prądów wstecznych, dziś na plażach w Sarbinowie zapanował upragniony spokój. Wiatr ucichł do zaledwie 3 m/s, co gwarantuje bardzo bezpieczne warunki do pływania. Ratownicy podjęli decyzję o otwarciu wszystkich czterech strzeżonych kąpielisk w Sarbinowie. Woda ma rześkie 18°C, co idealnie chłodzi przy temperaturze powietrza sięgającej przyjemnych 23°C.
Oto szczegółowy raport z poszczególnych punktów na dzień 29 lipca:
- Sarbinowo 2: Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza wynosi 23°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
- Sarbinowo 211: Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza to 23°C, woda chłodzi do 18°C, a wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Bezpieczne i czyste kąpielisko.
- Sarbinowo 212: Kąpielisko otwarte. Identyczne, doskonałe warunki: powietrze 23°C, woda 18°C i spokojny wiatr o sile 3 m/s.
- Sarbinowo 213B: Kąpielisko otwarte. Kolejne świetne miejsce na bezpieczną kąpiel. Temperatura powietrza wynosi 23°C, woda ma 18°C, a wiatr jedynie 3 m/s.
Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic, a woda została oficjalnie oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Choć w innych częściach województwa zachodniopomorskiego (np. w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim) wykryto niebezpieczne zakwity, plaże w Sarbinowie są pod tym względem całkowicie bezpieczne. Przejrzysta i czysta woda zachęca do wejścia do morza bez żadnych obaw o zdrowie.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejszy dzień w Sarbinowie przynosi idealną aurę do wypoczynku: umiarkowane 23°C w cieniu, spokojny wiatr wiejący z prędkością 3 m/s i bezpieczną wodę o temperaturze 18°C. Pamiętajmy jednak, że warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się w mgnieniu oka, o czym dobitnie przypomniał nam wczorajszy sztorm. Złotą i niezmienną zasadą każdego bezpiecznego urlopowicza powinno być bezwzględne kontrolowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz stosowanie się do poleceń ratowników ŚLWOPR, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem każdego dnia.