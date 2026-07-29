Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 29.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-29 10:56

Podczas gdy silny wiatr i wysokie fale sparaliżowały w ostatnich dniach wiele zachodniopomorskich plaż, Świnoujście staje się prawdziwą oazą spokoju dla letników. Dzisiejszy raport z 29 lipca przynosi znakomite wiadomości dla wszystkich odpoczywających na wyspach Uznam i Wolin. Wszystkie lokalne kąpieliska są otwarte, woda jest bezpieczna, a spokojna aura zachęca do wejścia do morza.

Biała flaga na wieży ratowniczej przy pustej plaży w Świnoujściu. O warunkach kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 29.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Wielu turystów na polskim wybrzeżu zmagało się w ostatnich dniach z czerwonymi flagami, które masowo powiewały na zachodniopomorskich plażach z powodu silnych prądów wstecznych i wysokich fal. Na szczęście Świnoujście oparło się tym trudnym warunkom i dziś oferuje idealne warunki do bezpiecznej rekreacji. Na wszystkich strzeżonych plażach ratownicy nie widzą powodów do wywieszania czerwonych flag, a parametry wody są znakomite.

Oto szczegółowe zestawienie dostępnych kąpielisk:

  • Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam – woda o temperaturze 19°C jest w pełni przydatna do kąpieli. Lekki wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że tafla wody jest spokojna. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 23°C.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka – panują tu identyczne, wyśmienite warunki (powietrze 23°C, woda 19°C, wiatr 2 m/s). Kąpielisko jest w pełni otwarte dla plażowiczów.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie – plaża zaprasza na bezpieczny odpoczynek przy znikomym wietrze i spokojnym morzu. Brak jakichkolwiek przeciwwskazań sanitarnych czy pogodowych.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór – to położone nieco dalej od centrum kąpielisko również melduje gotowość na przyjęcie wczasowiczów. Warunki pogodowe są tu równie stabilne i bezpieczne.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Temat zakwitu sinic zawsze budzi niepokój w szczycie sezonu letniego. Letnicy mogą jednak odetchnąć z ulgą: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano zakwitu sinic. Choć oficjalne raporty sanitarne wskazują, że w województwie zachodniopomorskim z powodu toksycznych cyjanobakterii zamknięto kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, to na otwartych wodach morskich Świnoujścia woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli. Służby sanitarne na bieżąco monitorują stan wody, a ostatnie oficjalne analizy potwierdzają brak jakiegokolwiek zagrożenia biologicznego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Świnoujściu sprzyja umiarkowanemu, ale niezwykle komfortowemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza wynosząca 23°C w połączeniu z bardzo słabym wiatrem (2 m/s) stwarza idealne warunki do plażowania bez uciążliwego podrywania piasku. Choć temperatura wody (19°C) może wymagać nieco śmiałości przy pierwszym wejściu, to brak fal i prądów ułatwia bezpieczną zabawę w wodzie. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: nawet przy tak spokojnym morzu należy zawsze kontrolować komunikaty wywieszane przez ratowników i kąpać się wyłącznie w miejscach strzeżonych. Warunki na Bałtyku potrafią zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin, dlatego czujność to podstawa bezpiecznych wakacji.

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