Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Po niedawnych sztormach i porywistym wietrze, który zniechęcał do plażowania, nad Bałtykiem nastąpiła radykalna poprawa pogody. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 3 m/s sprawił, że wysoka fala opadła, a morze jest dziś wyjątkowo spokojne. Wszystkie oficjalne plaże w Mielnie są otwarte i w pełni bezpieczne dla kąpiących się. Ratownicy nie wywiesili czerwonych flag na żadnym z poniższych stanowisk:

Mielno 216: temperatura powietrza 23°C , temperatura wody 18°C , wiatr 3 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli.

temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr . Woda jest przydatna do kąpieli. Mielno 218: temperatura powietrza 23°C , temperatura wody 18°C , wiatr 3 m/s . Woda spełnia wszelkie wymogi sanitarne.

temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr . Woda spełnia wszelkie wymogi sanitarne. Mielno 219: temperatura powietrza 23°C , temperatura wody 18°C , wiatr 3 m/s . Bezpieczne warunki do pływania.

temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr . Bezpieczne warunki do pływania. Mielno Floryda: temperatura powietrza 23°C , temperatura wody 18°C , wiatr 3 m/s . Kąpielisko w pełni otwarte.

temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr . Kąpielisko w pełni otwarte. Mielno Krokus: temperatura powietrza 23°C , temperatura wody 18°C , wiatr 3 m/s . Doskonałe warunki na plaży.

temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr . Doskonałe warunki na plaży. Mielno Morska: temperatura powietrza 23°C , temperatura wody 18°C , wiatr 3 m/s . Zapraszamy do bezpiecznej rekreacji.

temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr . Zapraszamy do bezpiecznej rekreacji. Mielno Pionierów: temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s. Woda czysta i przydatna do kąpieli.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wieści dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna. Możesz bez obaw korzystać z morskich kąpieli i cieszyć się letnim urlopem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień przynosi optymalne warunki do wypoczynku nad morzem. Słupki rtęci wskazują 23°C w cieniu, a dzięki bezchmurnemu niebu słońce szybko nagrzewa plażę. Woda w Bałtyku ma rześkie 18°C, a łagodny wiatr (3 m/s) stwarza idealne warunki do relaksu bez uciążliwych fal. Pamiętaj jednak o złotej zasadzie bezpiecznego plażowania: przed wejściem do wody zawsze sprawdź flagę na stanowisku ratowników. Tylko biała flaga uprawnia do kąpieli – nigdy nie lekceważ czerwonej flagi, nawet jeśli morze wydaje się spokojne!

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