Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 29.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-29 10:52

Po niedawnym załamaniu pogody i silnych wiatrach, nad polskie wybrzeże nadciąga wyczekiwana fala ciepła za sprawą antycyklonu Olaf. Nasz dzisiejszy raport z 29 lipca przynosi znakomite wiadomości dla wypoczywających w Mielnie – warunki do plażowania są doskonałe, a morze jest bardzo spokojne. Wszystkie monitorowane kąpieliska w kurorcie są dziś w pełni bezpieczne i otwarte dla miłośników morskich kąpieli.

Słoneczna plaża w Mielnie z białą flagą na wieży ratowniczej. O bezpiecznych kąpielach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 29.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Po niedawnych sztormach i porywistym wietrze, który zniechęcał do plażowania, nad Bałtykiem nastąpiła radykalna poprawa pogody. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 3 m/s sprawił, że wysoka fala opadła, a morze jest dziś wyjątkowo spokojne. Wszystkie oficjalne plaże w Mielnie są otwarte i w pełni bezpieczne dla kąpiących się. Ratownicy nie wywiesili czerwonych flag na żadnym z poniższych stanowisk:

  • Mielno 216: temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli.
  • Mielno 218: temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s. Woda spełnia wszelkie wymogi sanitarne.
  • Mielno 219: temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s. Bezpieczne warunki do pływania.
  • Mielno Floryda: temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s. Kąpielisko w pełni otwarte.
  • Mielno Krokus: temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s. Doskonałe warunki na plaży.
  • Mielno Morska: temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s. Zapraszamy do bezpiecznej rekreacji.
  • Mielno Pionierów: temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s. Woda czysta i przydatna do kąpieli.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wieści dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna. Możesz bez obaw korzystać z morskich kąpieli i cieszyć się letnim urlopem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień przynosi optymalne warunki do wypoczynku nad morzem. Słupki rtęci wskazują 23°C w cieniu, a dzięki bezchmurnemu niebu słońce szybko nagrzewa plażę. Woda w Bałtyku ma rześkie 18°C, a łagodny wiatr (3 m/s) stwarza idealne warunki do relaksu bez uciążliwych fal. Pamiętaj jednak o złotej zasadzie bezpiecznego plażowania: przed wejściem do wody zawsze sprawdź flagę na stanowisku ratowników. Tylko biała flaga uprawnia do kąpieli – nigdy nie lekceważ czerwonej flagi, nawet jeśli morze wydaje się spokojne!

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