Turyści chcą zobaczyć "polską Amazonię" a bilety rozchodzą się na pniu. Będą dodatkowe rejsy tramwajem wodnym do Niemiec

Kolejne rejsy po Dolinie Dolnej Odry. Zainteresowanie rośnie z tygodnia na tydzień

Rejsy po Dolinie Dolnej Odry okazały się hitem tego lata. Weekendowe wyprawy w ramach projektu Cross Oder wyprzedały się w zaledwie dwa dni. Gdy armator jednostki Sedina ogłosił dodatkowe kursy w czwartki, bilety również rozeszły się błyskawicznie. Teraz – w odpowiedzi na ogromny popyt – do kalendarza dochodzą kolejne rejsy, tym razem we wtorki.

Od 4 sierpnia Sedina będzie wypływać ze Szczecina do Mescherin i Gartz także w każdy wtorek. To oznacza, że mieszkańcy i turyści zyskują trzeci dzień tygodnia, w którym mogą podziwiać jedną z najpiękniejszych dolin rzecznych w Polsce i Niemczech.

– Zainteresowanie rejsami przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Każdy dodatkowy termin znika błyskawicznie, dlatego wspólnie z armatorem zdecydowaliśmy o uruchomieniu kolejnych kursów – mówi Celina Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Stała trasa, sprawdzony harmonogram, nowe terminy

Rejsy odbywać się będą w niezmienionej formule. Sedina wypływa z Bulwaru Chrobrego o godz. 10:00, zatrzymuje się na chwilę w Mescherin, a około 12:50 cumuje w Gartz. Powrót zaplanowano na godz. 15:30, a jednostka wraca do Szczecina około 18:15.

Do sprzedaży trafiły bilety na wtorkowe rejsy: 4, 11, 18 i 25 sierpnia. Ceny pozostają takie jak dotychczas – 120 zł za bilet normalny w obie strony, 60 zł dla dzieci do 12 lat i 100 zł dla seniorów. W jedną stronę: 80 zł, 40 zł i 70 zł. Na pokład można zabrać rower za 20 zł.

– To propozycja dla każdego: rodzin, seniorów, turystów, miłośników przyrody i osób, które chcą po prostu odpocząć od miejskiego zgiełku – podkreśla Wołosz.

Dolina Dolnej Odry – perła przyrodnicza, która wciąż czeka na pełną ochronę

Dolina Dolnej Odry to jedno z najbardziej malowniczych miejsc na pograniczu polsko‑niemieckim. Rozlewiska, starorzecza, dzikie ptactwo, labirynt kanałów Międzyodrza – wszystko to sprawia, że rejsy są nie tylko atrakcją turystyczną, ale też wyjątkową lekcją przyrody.

Choć cały obszar miał zostać objęty ochroną jako park narodowy, plany zablokowało prezydenckie weto. Mimo tego część Doliny Dolnej Odry zostanie włączona do Drawieńskiego Parku Narodowego, co daje nadzieję na lepszą ochronę tego unikatowego ekosystemu.

„To nie jest zwykły rejs. To podróż przez żywą przyrodę”

– Dolina Dolnej Odry zachwyca każdego, kto choć raz ją zobaczy. To nie jest zwykły rejs – to podróż przez żywą, niepowtarzalną przyrodę. Cieszymy się, że możemy pokazać ją coraz większej liczbie osób – mówi Celina Wołosz.

Bilety już w sprzedaży

Sprzedaż biletów na wtorkowe rejsy rusza 30 lipca o godz. 10:00. Można je kupić online oraz stacjonarnie w Centrum Informacji Turystycznej. Organizatorem rejsów jest armator jednostki SECCO Janusz Just.

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