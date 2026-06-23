Bilety na cały sezon zniknęły w jeden weekend! Rejsy do Niemiec okazały się hitem jeszcze przed startem

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-23 10:19

1800 biletów sprzedanych w… jeden weekend. Tyle wystarczyło, by nowa wakacyjna atrakcja – tramwaj wodny ze Szczecina do Gartz i Mescherin – stała się absolutnym przebojem lata. Centrum Informacji Turystycznej poinformowało na Facebooku: „1800 biletów na tegoroczne rejsy po Dolinie Dolnej Odry rozeszło się w... jeden weekend! Dziękujemy za ogromne zainteresowanie”. To rekord, który pokazuje, że mieszkańcy i turyści dosłownie rzucili się na tę ofertę.

Rejs przez dziką Dolinę Dolnej Odry

Nowa trasa prowadzi przez jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Europy. Dolina Dolnej Odry to dziki, wodny labirynt Międzyodrza, pełen trzcinowisk, rozlewisk i ptaków, które można obserwować z pokładu statku.

Na pasażerów czekają lornetki, materiały edukacyjne oraz aplikacja Explore Oder, która opowiada o historii regionu w trzech językach.

Trasa: Szczecin – Mescherin – Gartz

  • Statek wypływa z Bulwaru Chrobrego o 10:00.
  • Pierwszy przystanek – Mescherin – to okazja do krótkiego spaceru i wejścia na wieżę „Lecący Żuraw”.
  • Drugi – Gartz – daje aż 2,5 godziny na zwiedzanie, lunch i odkrywanie nadodrzańskich tras spacerowych.

Powrót do Szczecina zaplanowano na 18:15.

Rowerzyści też pokochali tę trasę

Rejs idealnie łączy się z wyprawą rowerową. Wzdłuż Odry biegnie popularny szlak Blue Velo, a na pokład można zabrać rower za 10 zł. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć wodną przygodę z aktywnym zwiedzaniem pogranicza.

Polecany artykuł:

Plany budowy pomostów nad Jeziorem Szmaragdowym podzieliły mieszkańców. „Zabeto…

Dlaczego bilety rozeszły się tak szybko?

Na popularność rejsów złożyło się kilka mocnych czynników:

  • Sukces ubiegłorocznych rejsów – połączenia do Trzebieży, Nowego Warpna i Świnoujścia przyciągnęły tłumy. Wielu mieszkańców liczyło, że miasto pójdzie za ciosem i uruchomi kolejne wodne kierunki.
  • Tęsknota za „białą flotą” – dla starszych mieszkańców statki pasażerskie były codziennością. Dziś powrót takich rejsów budzi nostalgię i ogromne zainteresowanie.
  • Boom na turystykę w regionie – Zachodniopomorskie przeżywa wzrost popularności, a mieszkańcy coraz chętniej wybierają lokalne atrakcje, zwłaszcza te związane z naturą.
  • Wzrost zainteresowania Doliną Dolnej Odry – dyskusja o utworzeniu parku narodowego, która zakończyła się wetem prezydenta Karola Nawrockiego, wywołała ogromne emocje. Wiele osób chce teraz zobaczyć miejsce, które stało się ogólnopolskim tematem i symbolem sporu o ochronę przyrody.

Efekt? Komplet miejsc na cały sezon – zanim pierwszy statek odbił od nabrzeża.

Mężczyźni w kamizelkach ratunkowych na tramwaju wodnym Sedina. Kolaż zdjęć ukazuje malownicze widoki podczas rejsu ze Szczecina do Mescherin i Gartz. Na naszym portalu przeczytasz o atrakcyjności tych rejsów.
Galeria zdjęć 100
QUIZ. Rzeki przepływające przez polskie miasta. Sprawdź, ile zdobędziesz punktów!
Pytanie 1 z 10
Przez Olsztyn przepływa...
Tramwaj wodny popłynie do Niemiec
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

REJS
NIEMCY
STATEK
ODRA
TRAMWAJ WODNY