Bilety na cały sezon zniknęły w jeden weekend! Rejsy do Niemiec okazały się hitem jeszcze przed startem

Rejs przez dziką Dolinę Dolnej Odry

Nowa trasa prowadzi przez jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Europy. Dolina Dolnej Odry to dziki, wodny labirynt Międzyodrza, pełen trzcinowisk, rozlewisk i ptaków, które można obserwować z pokładu statku.

Na pasażerów czekają lornetki, materiały edukacyjne oraz aplikacja Explore Oder, która opowiada o historii regionu w trzech językach.

Trasa: Szczecin – Mescherin – Gartz

Statek wypływa z Bulwaru Chrobrego o 10:00.

Pierwszy przystanek – Mescherin – to okazja do krótkiego spaceru i wejścia na wieżę „Lecący Żuraw”.

Drugi – Gartz – daje aż 2,5 godziny na zwiedzanie, lunch i odkrywanie nadodrzańskich tras spacerowych.

Powrót do Szczecina zaplanowano na 18:15.

Rowerzyści też pokochali tę trasę

Rejs idealnie łączy się z wyprawą rowerową. Wzdłuż Odry biegnie popularny szlak Blue Velo, a na pokład można zabrać rower za 10 zł. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć wodną przygodę z aktywnym zwiedzaniem pogranicza.

Dlaczego bilety rozeszły się tak szybko?

Na popularność rejsów złożyło się kilka mocnych czynników:

Sukces ubiegłorocznych rejsów – połączenia do Trzebieży, Nowego Warpna i Świnoujścia przyciągnęły tłumy. Wielu mieszkańców liczyło, że miasto pójdzie za ciosem i uruchomi kolejne wodne kierunki.

– połączenia do Trzebieży, Nowego Warpna i Świnoujścia przyciągnęły tłumy. Wielu mieszkańców liczyło, że miasto pójdzie za ciosem i uruchomi kolejne wodne kierunki. Tęsknota za „białą flotą” – dla starszych mieszkańców statki pasażerskie były codziennością. Dziś powrót takich rejsów budzi nostalgię i ogromne zainteresowanie.

– dla starszych mieszkańców statki pasażerskie były codziennością. Dziś powrót takich rejsów budzi nostalgię i ogromne zainteresowanie. Boom na turystykę w regionie – Zachodniopomorskie przeżywa wzrost popularności, a mieszkańcy coraz chętniej wybierają lokalne atrakcje, zwłaszcza te związane z naturą.

– Zachodniopomorskie przeżywa wzrost popularności, a mieszkańcy coraz chętniej wybierają lokalne atrakcje, zwłaszcza te związane z naturą. Wzrost zainteresowania Doliną Dolnej Odry – dyskusja o utworzeniu parku narodowego, która zakończyła się wetem prezydenta Karola Nawrockiego, wywołała ogromne emocje. Wiele osób chce teraz zobaczyć miejsce, które stało się ogólnopolskim tematem i symbolem sporu o ochronę przyrody.

Efekt? Komplet miejsc na cały sezon – zanim pierwszy statek odbił od nabrzeża.

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