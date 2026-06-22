Plany budowy pomostów nad Jeziorem Szmaragdowym podzieliły mieszkańców. „Zabetonują nam Puszczę Bukową?”

Nowe pomosty i tarasy. Co planują Wody Polskie?

Według komunikatu Wód Polskich, inwestycja „Tarasy Szmaragdowe 6” ma odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie jeziorem ze strony mieszkańców i turystów. Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie wydał już pozwolenie wodnoprawne.

Projekt zakłada:

pomost stały – umożliwiający bezpieczne dojście do wody,

dwa tarasy widokowe – z panoramą jeziora i Puszczy Bukowej,

nowoczesne umocnienie brzegu – chroniące przed erozją,

likwidację starej palisady – dziś połamanej i miejscami nieistniejącej.

Wody Polskie zapewniają, że inwestycja powstanie „z poszanowaniem środowiska”, a wszystkie decyzje administracyjne są już wydane. Prace mają ruszyć 1 lipca, a zakończyć się na przełomie 2027/2028 roku.

„Za duża ingerencja”. Mieszkańcy nie kryją obaw

Pod wizualizacjami w mediach społecznościowych zawrzało. W komentarzach dominują głosy sprzeciwu:

„To miejsce wymaga tylko wymiany palisady i umocnienia brzegu. Reszta to już za duża ingerencja”. „Drugi taras widokowy jest zupełnie zbędny. Tam się ucieka od cywilizacji”. „Niepotrzebne wchodzenie z zabudową przy stromych zboczach. Ułatwiony dostęp do brzegu może mieć swoje skutki”. „Dowiadujemy się o takich inwestycjach tuż przed ich rozpoczęciem. Gdzie tu społeczeństwo obywatelskie?”. „Zaraz się okaże, że na polanie będzie jeden wielki plac betonu”. „Szmaragdowe straci swój dziki klimat i charakter”.

Pojawiają się też uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

„Te schody wyglądają na mało bezpieczne, szczególnie dla osób starszych. Całość wydaje się szablonowa, jakby projektant wklikał to na szybko”.

Nie wszyscy są przeciw. „To poprawi estetykę miejsca”

Choć krytyka dominuje, część mieszkańców popiera inwestycję:

„Jestem za. To poprawi estetykę i zwiększy atrakcyjność miejsca”. „Więcej drzew przewraca się tam samoistnie niż zostanie usuniętych w ramach tej inwestycji”.

To jednak mniejszość – przynajmniej w internetowych dyskusjach.

Historia Jeziora Szmaragdowego. Akwen, który powstał przez przypadek

Jezioro Szmaragdowe ma już ponad sto lat. Powstało w 1925 roku, gdy podczas prac górniczych w dawnym wyrobisku kredy robotnicy natrafili na warstwę wodonośną. Woda błyskawicznie zalała kopalnię, tworząc akwen o charakterystycznym, intensywnie zielonym kolorze. Barwa ta wynika z wysokiej zawartości węglanu wapnia, który odbija światło w unikalny sposób.

Dziś jezioro jest jednym z symboli Puszczy Bukowej – naturalnego „oddechu” dla mieszkańców Szczecina, miejscem spacerów, wycieczek i ucieczki od miejskiego zgiełku.

Spór o przyszłość Szmaragdowego dopiero się zaczyna

Choć Wody Polskie przekonują, że projekt jest ekologiczny i przemyślany, emocje wśród mieszkańców nie opadają. Dla jednych to krok w stronę uporządkowania terenu, dla innych – początek końca dzikiego charakteru jednego z najpiękniejszych miejsc w regionie.

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