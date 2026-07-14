Tramwaj wodny do Niemiec okazał się sukcesem. Będą dodatkowe rejsy "Sediną" przez Dolinę Dolnej Odry

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-14 14:02

Szczecinianie oszaleli na punkcie rejsów do Gartz. Bilety na wszystkie wakacyjne weekendowe kursy „Sediny” rozeszły się w ciągu jednego weekendu – dosłownie jak świeże bułeczki. Zainteresowanie było tak ogromne, że armator zdecydował się uruchomić dodatkowe połączenia. Od końca lipca popłyniemy do Niemiec nie tylko w soboty i niedziele, ale także w czwartki.

Czwartki z Doliną Dolnej Odry ruszają po rekordowej sprzedaży

Projekt Cross Oder okazał się hitem lata. Setki osób chciały zobaczyć Dolinę Dolnej Odry z pokładu „Sediny”, a weekendowe bilety zniknęły błyskawicznie.

– Zainteresowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Dlatego wspólnie z armatorem zdecydowaliśmy się uruchomić dodatkowe rejsy w czwartki – mówi Celina Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Nowa oferta to szansa dla tych, którzy nie zdążyli kupić wejściówek na weekendowe wyprawy.

Nowy harmonogram – cztery dodatkowe terminy

Czwartkowe rejsy wystartują 23 lipca i będą realizowane do 13 sierpnia. Statek wypływa z Bulwaru Chrobrego o godz. 10:00, zatrzymuje się na chwilę w Mescherin, a przed 13:00 cumuje w Gartz. Powrót zaplanowano na 15:30.

Ostatni rejs – 13 sierpnia – odbędzie się po wydłużonej trasie z powodu mostu pontonowego. Pobyt w Gartz będzie krótszy, ale sama podróż potrwa o 45 minut dłużej.

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Dolina Dolnej Odry kusi widokami

Podczas wyprawy pasażerowie zobaczą jedne z najpiękniejszych rozlewisk Odry, poznają historię Międzyodrza i odwiedzą urokliwe Gartz. Miasteczko oferuje spacer po klimatycznych uliczkach, wizytę w muzeum i lokalne przysmaki w niemieckich restauracjach.

– To wyjątkowa okazja, by odkryć ten region z zupełnie innej perspektywy – podkreśla Celina Wołosz.

Nowe ceny – projekt bez wsparcia UE

Czwartki są osobnym projektem, realizowanym bez finansowania unijnego, dlatego ceny różnią się od weekendowych. Bilet normalny w obie strony kosztuje 120 zł, dzieci do 12 lat – 60 zł, seniorzy – 100 zł. W jedną stronę: 80 zł, 40 zł (dziecko), 70 zł (senior). Rower – 20 zł.

Sprzedaż rusza 16 lipca o godz. 10:00 w serwisie Biletomat oraz stacjonarnie w Centrum Informacji Turystycznej.

Szczecin znów stawia na wodę

Dodatkowe rejsy to kolejny krok w rozwoju turystyki wodnej w mieście. Po sukcesie weekendowych wypraw, czwartki mają dać mieszkańcom oraz turystom więcej możliwości poznania Doliny Dolnej Odry.

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