Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie zapraszają

Po ostatnich zawirowaniach pogodowych i czerwonych flagach, które skutecznie krzyżowały plany urlopowiczom, dzisiaj turyści mogą bez przeszkód cieszyć się urokami Bałtyku. Wszystkie sześć kąpielisk w gminie Dziwnów jest dziś w pełni otwartych i gotowych na przyjęcie amatorów morskich kąpieli. Wiatr osłabł, dzięki czemu fale nie stanowią już zagrożenia dla kąpiących się.

Oto aktualne warunki panujące na poszczególnych plażach:

Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne: Temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma przyjemne 19°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 3 m/s.

Temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma przyjemne 19°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 3 m/s. Kąpielisko morskie Łukęcin „Spacerowa”: Bardzo dobre warunki z temperaturą powietrza sięgającą 20°C, wodą o temperaturze 19°C oraz wiatrem wiejącym z prędkością 4 m/s.

Bardzo dobre warunki z temperaturą powietrza sięgającą 20°C, wodą o temperaturze 19°C oraz wiatrem wiejącym z prędkością 4 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów: Na głównym kąpielisku zanotowano 19°C w powietrzu i 19°C w wodzie. Wiatr to spokojne 3 m/s.

Na głównym kąpielisku zanotowano 19°C w powietrzu i 19°C w wodzie. Wiatr to spokojne 3 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze: Stabilna aura – zarówno powietrze, jak i woda mają po 19°C, a prędkość wiatru wynosi 3 m/s.

Stabilna aura – zarówno powietrze, jak i woda mają po 19°C, a prędkość wiatru wynosi 3 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich: Identycznie jak na Przymorzu, warunki są bardzo wyrównane (19°C powietrze i woda, wiatr 3 m/s).

Identycznie jak na Przymorzu, warunki są bardzo wyrównane (19°C powietrze i woda, wiatr 3 m/s). Kąpielisko morskie Dziwnówek: Nieco cieplejsze powietrze o temperaturze 20°C i woda mająca 19°C, przy wietrze o sile 4 m/s.

Oficjalne badania jakości wody przeprowadzone 13 lipca potwierdziły, że woda na wszystkich plażach jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejna planowana kontrola sanitarna odbędzie się 22 lipca, co daje pewność bezpiecznego wypoczynku.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów obawia się, że powrót cieplejszych dni może przynieść nagłe zakwity sinic, które często zmuszają sanepid do zamykania nadmorskich kąpielisk. Na plażowiczów czekają jednak doskonałe wiadomości: na monitorowanych plażach w gminie Dziwnów nie odnotowano żadnych śladów obecności sinic. Co więcej, oficjalne komunikaty potwierdzają, że otwarte wody Bałtyku w tym rejonie pozostają całkowicie czyste i wolne od tych mikroorganizmów. Umiarkowane temperatury powietrza oraz brak ekstremalnych upałów skutecznie hamują rozwój uciążliwych bakterii, dzięki czemu można w pełni bezpiecznie korzystać z letnich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień przynosi bardzo stabilne, umiarkowane warunki: temperatura powietrza w granicach 19–20°C, woda o temperaturze 19°C oraz lekki wiatr nieprzekraczający 4 m/s. Choć dzisiejsze prognozy i brak czerwonych flag zachęcają do wejścia do wody, morze potrafi szybko się zmieniać. Kluczową zasadą bezpiecznego wypoczynku pozostaje stałe monitorowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR. Tylko odpowiedzialna zabawa gwarantuje, że wakacje nad polskim morzem pozostaną miłym wspomnieniem.

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