Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Dziś na plażach w Ustroniu Morskim panuje idealny spokój. Po okresie kapryśnej pogody i silniejszych podmuchów, wiatr osłabł do zaledwie 2 m/s, co oznacza brak uciążliwych fal i bezpieczne warunki do kąpieli. Warto jednak pamiętać, że niedawne sztormy sprawiły, iż Bałtyk jest obecnie dość chłodny, przez co temperatura wody wynosi 18°C. Temperatura powietrza sięga przyjemnych 21°C.

Oto szczegółowa lista kąpielisk w Ustroniu Morskim, na których bezpiecznie spędzicie czas:

Kąpielisko morskie „Centralna” – woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 27 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 4 sierpnia). Brak wywieszonej czerwonej flagi oznacza bezpieczne warunki. Temperatura powietrza: 21°C, woda: 18°C, wiatr: 2 m/s.

– woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 27 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 4 sierpnia). Brak wywieszonej czerwonej flagi oznacza bezpieczne warunki. Temperatura powietrza: 21°C, woda: 18°C, wiatr: 2 m/s. Kąpielisko morskie „Fregata” – doskonałe miejsce na bezpieczny odpoczynek. Woda przebadana 27 lipca nadaje się do kąpieli (kolejne badanie 4 sierpnia). Temperatura powietrza: 21°C, woda: 18°C, wiatr: 2 m/s.

– doskonałe miejsce na bezpieczny odpoczynek. Woda przebadana 27 lipca nadaje się do kąpieli (kolejne badanie 4 sierpnia). Temperatura powietrza: 21°C, woda: 18°C, wiatr: 2 m/s. Kąpielisko morskie „Muszla” – plaża otwarta i strzeżona. Najnowsza ocena przydatności wody z 27 lipca potwierdza bezpieczeństwo mikrobiologiczne (następna kontrola 4 sierpnia). Temperatura powietrza: 21°C, woda: 18°C, wiatr: 2 m/s.

– plaża otwarta i strzeżona. Najnowsza ocena przydatności wody z 27 lipca potwierdza bezpieczeństwo mikrobiologiczne (następna kontrola 4 sierpnia). Temperatura powietrza: 21°C, woda: 18°C, wiatr: 2 m/s. Kąpielisko morskie „Nadbrzeżna” – woda czysta i zdatna do kąpieli (badanie z 27 lipca, następne 4 sierpnia). Warunki idealne do rekreacji na piasku i przy brzegu. Temperatura powietrza: 21°C, woda: 18°C, wiatr: 2 m/s.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się charakterystycznej zielonej mazi – na monitorowanych kąpieliskach w Ustroniu Morskim nie odnotowano zakwitu sinic. Zgodnie z najnowszymi raportami sanitarnymi oraz ogólną mapą czystości wód, otwarty Bałtyk w tym rejonie pozostaje wolny od niebezpiecznych cyjanobakterii. Chłodniejsza woda po niedawnych sztormach dodatkowo hamuje rozwój tych organizmów, które do masowego namnażania potrzebują wysokich temperatur. Można więc bez obaw korzystać z uroków tutejszych plaż.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: temperatura powietrza wynosi 21°C, a woda w morzu ma orzeźwiające 18°C. Przy bardzo słabym wietrze wiejącym z prędkością 2 m/s, morze jest spokojne i zachęca do wypoczynku. Mimo tak sprzyjającej aury, pamiętajcie o podstawowej zasadzie bezpieczeństwa – zawsze przed wejściem do wody spójrzcie na maszt ratowniczy i sprawdźcie kolor wywieszonej flagi. Nawet przy spokojnej tafli wody prądy wsteczne mogą być niebezpieczne, dlatego bezwzględnie słuchajcie poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach.

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