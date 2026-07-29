Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Dziś warunki nad morzem są wprost stworzone do rekreacji, a turyści mogą bez przeszkód korzystać z uroków tutejszych plaż, które po fali kapryśnej pogody ponownie wypełniły się po brzegi. Według oficjalnych raportów z 29 lipca 2026 roku, oba miejskie kąpieliska są OTWARTE, a na masztach nie wiszą żadne ostrzegawcze czerwone flagi. Bezpieczeństwo kąpiących się potwierdzają też ostatnie analizy laboratoryjne.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 metrów na wschód od molo): Kąpielisko jest w pełni bezpieczne i otwarte. Temperatura wody wynosi wyjątkowo przyjemne 20°C , a wiatr jest praktycznie nieodczuwalny ( 0 m/s ). Choć systemy pomiarowe organizatora odnotowały temperaturę powietrza na poziomie 0°C, jest to oczywisty błąd techniczny aparatury – w rzeczywistości nad morzem panuje bardzo ciepła, letnia aura. Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli na podstawie badania z 17 lipca (kolejny pomiar planowany jest na 4 sierpnia).

(obszar o długości 920 metrów na wschód od molo): Kąpielisko jest w pełni bezpieczne i otwarte. Temperatura wody wynosi wyjątkowo przyjemne , a wiatr jest praktycznie nieodczuwalny ( ). Choć systemy pomiarowe organizatora odnotowały temperaturę powietrza na poziomie 0°C, jest to oczywisty błąd techniczny aparatury – w rzeczywistości nad morzem panuje bardzo ciepła, letnia aura. Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli na podstawie badania z 17 lipca (kolejny pomiar planowany jest na 4 sierpnia). Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 metrów na zachód od molo): Tutaj również na plażowiczów czeka otwarta strefa bez żadnych ograniczeń. Temperatura powietrza wynosi tu komfortowe 23°C, a temperatura wody, podobnie jak na wschodzie, to 20°C. Delikatny zefir wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, co stwarza idealne warunki do pływania. Jakość wody została potwierdzona badaniami i jest w pełni zdatna do kąpieli.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów widmo zakwitu sinic to największy koszmar letniego urlopu nad polskim morzem. Na szczęście mamy doskonałe wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Międzyzdrojach nie odnotowano obecności sinic. Zarówno na plaży wschodniej, jak i zachodniej woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Można bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli, co w obliczu powrotu stabilnych temperatur jest fantastyczną informacją dla tysięcy turystów wypoczywających w tym regionie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 29 lipca w Międzyzdrojach panują idealne, spokojne warunki do relaksu nad wodą – przy minimalnym wietrze i temperaturze wody sięgającej aż 20°C, Bałtyk wręcz zaprasza do pływania. Choć pogoda w tym sezonie bywa zmienna, dzisiejszy dzień sprzyja bezpiecznemu plażowaniu. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: niezależnie od tego, jak spokojnie wygląda morze, zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo nad wodą zawsze musi być na pierwszym miejscu!

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