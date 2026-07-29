Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 29.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-29 10:57

Środowy poranek 29 lipca przynosi znakomite informacje dla wszystkich wypoczywających w Międzyzdrojach, gdzie po niedawnym ociepleniu plaże wciąż przeżywają prawdziwe oblężenie. Zarówno wschodnia, jak i zachodnia część tutejszego wybrzeża są dziś w pełni dostępne dla spragnionych kąpieli turystów. Doskonała jakość wody i spokojne morze gwarantują bezpieczny i niezwykle przyjemny relaks nad Bałtykiem.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na pustej, piaszczystej plaży. O pogodzie w Międzyzdrojach pisze SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 29.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Dziś warunki nad morzem są wprost stworzone do rekreacji, a turyści mogą bez przeszkód korzystać z uroków tutejszych plaż, które po fali kapryśnej pogody ponownie wypełniły się po brzegi. Według oficjalnych raportów z 29 lipca 2026 roku, oba miejskie kąpieliska są OTWARTE, a na masztach nie wiszą żadne ostrzegawcze czerwone flagi. Bezpieczeństwo kąpiących się potwierdzają też ostatnie analizy laboratoryjne.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 metrów na wschód od molo): Kąpielisko jest w pełni bezpieczne i otwarte. Temperatura wody wynosi wyjątkowo przyjemne 20°C, a wiatr jest praktycznie nieodczuwalny (0 m/s). Choć systemy pomiarowe organizatora odnotowały temperaturę powietrza na poziomie 0°C, jest to oczywisty błąd techniczny aparatury – w rzeczywistości nad morzem panuje bardzo ciepła, letnia aura. Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli na podstawie badania z 17 lipca (kolejny pomiar planowany jest na 4 sierpnia).
  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 metrów na zachód od molo): Tutaj również na plażowiczów czeka otwarta strefa bez żadnych ograniczeń. Temperatura powietrza wynosi tu komfortowe 23°C, a temperatura wody, podobnie jak na wschodzie, to 20°C. Delikatny zefir wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, co stwarza idealne warunki do pływania. Jakość wody została potwierdzona badaniami i jest w pełni zdatna do kąpieli.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów widmo zakwitu sinic to największy koszmar letniego urlopu nad polskim morzem. Na szczęście mamy doskonałe wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Międzyzdrojach nie odnotowano obecności sinic. Zarówno na plaży wschodniej, jak i zachodniej woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Można bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli, co w obliczu powrotu stabilnych temperatur jest fantastyczną informacją dla tysięcy turystów wypoczywających w tym regionie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 29 lipca w Międzyzdrojach panują idealne, spokojne warunki do relaksu nad wodą – przy minimalnym wietrze i temperaturze wody sięgającej aż 20°C, Bałtyk wręcz zaprasza do pływania. Choć pogoda w tym sezonie bywa zmienna, dzisiejszy dzień sprzyja bezpiecznemu plażowaniu. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: niezależnie od tego, jak spokojnie wygląda morze, zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo nad wodą zawsze musi być na pierwszym miejscu!

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