Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 29.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-29 11:03

Po ostatnich sztormowych dniach na Bałtyku, podczas których obowiązywały ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem i wysokimi falami, sytuacja na plażach w Łazach powoli się stabilizuje. 29 lipca na plażowiczów czeka jednak dość zróżnicowana sytuacja – na większości kąpielisk wiatr wyraźnie osłabł i można już bezpiecznie korzystać z uroków morza, podczas gdy jedno z miejsc wciąż pozostaje zamknięte z powodu trudnych warunków z poprzedniej doby.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Łazach przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 29.07? Flaga, warunki pogodowe

Gdzie można się kąpać w Łazach? Lista otwartych plaż

Dobre wieści dla wszystkich wypoczywających w regionie: wiatr na środkowym wybrzeżu wyraźnie osłabł w porównaniu do ubiegłych dni, co pozwoliło ratownikom na otwarcie większości kąpielisk. Do bezpiecznej zabawy w wodzie zapraszają następujące miejsca:

  • Łazy 223B: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 22°C, natomiast woda w Bałtyku ma 18°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena czystości z 17 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 23 lipca). Dane pochodzą z pomiaru przeprowadzonego 29 lipca 2026 r.
  • Łazy 224: Kąpielisko jest otwarte. Na plażowiczów czeka temperatura powietrza rzędu 22°C oraz woda o temperaturze 18°C. Prędkość wiatru wynosi zaledwie 4 m/s, co zapewnia bezpieczne warunki do rekreacji. Jakość wody została oceniona jako przydatna do kąpieli. Dane z pomiaru z 29 lipca 2026 r.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Łazach

Niestety, jedno z kąpielisk wciąż odczuwa silne skutki niedawnego sztormu na Bałtyku, przez co wejście do wody jest tam kategorycznie zabronione.

  • Łazy 225B: Kąpielisko jest zamknięte (czerwona flaga). Powodem wywieszenia czerwonej flagi są skrajnie niebezpieczne warunki: wyraźnie długie fale pokryte białą pianą o wysokości od 2,5 do 4,0 m, silne prądy wsteczne oraz wiatr przekraczający 5 stopni w skali Beauforta. Ostatni dostępny pomiar z 28 lipca 2026 r. wskazywał na temperaturę powietrza 17°C, temperaturę wody 17°C oraz wiatr o prędkości aż 12 m/s.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla osób obawiających się zakwitu toksycznych glonów. Na monitorowanych kąpieliskach w Łazach nie odnotowano zakwitu sinic, a woda na całym Wybrzeżu Środkowym jest wolna od tych organizmów. Wszystkie trzy stanowiska posiadają aktualną i pozytywną ocenę czystości wody, co oznacza, że jedynym ograniczeniem dla plażowiczów pozostają aktualne warunki falowe i wiatrowe na stanowisku 225B.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środowe warunki w Łazach uległy znacznej poprawie – temperatura powietrza wynosi przyjemne 22°C, a woda w Bałtyku osiąga 18°C, przy czym wiatr na otwartych plażach osłabł do spokojnych 4 m/s. Wybierając się na plażę, pamiętaj o złotej zasadzie bezpieczeństwa: zawsze przed wejściem do wody zlokalizuj stanowisko ratowników i upewnij się, jaka flaga powiewa na maszcie. Czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – pod powierzchnią mogą kryć się zdradliwe, silne prądy wsteczne, które stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo nawet dla sprawnych pływaków.

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